Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı! İşte yaşananların perde arkası
Beşiktaş, Osayi Samuel ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen transfer olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Nijeryalı yıldızın babasının yeni talepleri doğrultusunda masadan kalktı.
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Beşiktaş'ta Osayi Samuel ile olan transfer süreci olumsuz sonuçlandı.
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Nijeryalı futbolcunun temsilciliğini yapan babasının son anda gelen yeni talepleri nedeniyle başkan Serdal Adalı masadan kalktı.
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Sezonun sona ermesinin ardından başlayan görüşmelerde Beşiktaş ilk olarak 2+1 yıllık teklif yaptı. Osayi cephesinin 2 hafta süren ısrarı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
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Ancak dün akşam İstanbul uçağına binmeden önce 4 yıllık sözleşme talebi ve ek istekler geldi.
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Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, bu talebi direkt reddedip anlaşılan kontrattan taviz vermeyeceklerini iletti.
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İlerleyen saatlerde de değişim olmayınca Adalı masadan kalktı ve görüşmeler noktalandı.
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Beşiktaş sağ bek için listedeki diğer isimleri değerlendirecek.
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