Ankara'da kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
Ankara Etimesgut'ta evlilik planları yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte parkta kız tarafıyla buluşan polis memuru, çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti
Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında polis memuru Furkan K, iddiaya göre evlilik planları yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla birlikte Sultan Sencer parkında kız tarafıyla buluştu.
ANLAŞMAZLIK, SİLAHLI KAVGAYYA DÖNÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre; tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bugün izinli olduğu öğrenilen Furkan K, tabancayla vuruldu.
KURTARILAMADI
Kız tarafı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Furkan K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.