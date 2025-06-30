Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü | Son dakika haberleri

        Ankara'da kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü

        Ankara Etimesgut'ta evlilik planları yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte parkta kız tarafıyla buluşan polis memuru, çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 06:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 06:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında polis memuru Furkan K, iddiaya göre evlilik planları yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla birlikte Sultan Sencer parkında kız tarafıyla buluştu.

        ANLAŞMAZLIK, SİLAHLI KAVGAYYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre; tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bugün izinli olduğu öğrenilen Furkan K, tabancayla vuruldu.

        KURTARILAMADI

        Kız tarafı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Furkan K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #haberler
        #ETİMESGUT
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        İzmir'de yangın!
        İzmir'de yangın!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Sabri Ugan hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan açıklamalar
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Potanın Perileri 7. oldu!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Habertürk Anasayfa