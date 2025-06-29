Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü

        Milli sporcu bıçaklanarak öldürüldü

        Milli sporcu Yalçın Tülpar, oyunculuk yapmayı hiç istemese de ısrarlara dayanamayarak kameranın karşısına geçti. Ne var ki oyunculuğu devam ettiremedi. Tülpar, yeni bir hayat kurmak için gittiği Bodrum'da bıçaklanarak öldürüldü. Bir diğer bıçaklı saldırı da ünlü oyuncular; Kuzey Vargın ile Salih Güney arasında yaşanan kavgada gerçekleşti

        Giriş: 29.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Youtube'da bir video ararken, Kemal Sunal ile Bahar Öztan'ın başrollerini paylaştığı 1984 yapımı 'Ortadirek Şaban'a denk geldim.

        'Ortadirek Şaban'ı ilk olarak Mersin'deki Kamer Sineması'nda izlemiştim. "Haydi, zihnimde biraz nostalji rüzgarı essin" diyerek filmi tekrar izlemeye başladım.

        'Ortadirek Şaban'ı izlerken; o günlerden kesitler, nostalji rüzgarına kapılmış zihnimde film şeridi gibi akarken, ergenlik yıllarımda öykündüğüm Yalçın Tülpar'ın öldürülerek hayatına son verilmesi de belirdi.

        Bahar Öztan - Kemal Sunal - Yalçın Tülpar (Ortadirek Şaban)

        Çalıştığım eczane, hafta sonları kapalı olduğu için cumartesi ve pazar günleri, Kamer Sineması'nın büfe işlerine yardım ederdim. Böylelikle; hem filmleri bedava izler, hem de harçlık alırdım.

        'Ortadirek Şaban', beyazperdeye; bir fabrikada memur olarak çalışan dar gelirli 'Şaban'ın bir yandan geçim derdiyle uğraşmasını, diğer yandan sevdiği kadın olan 'Sekreter Bahar'ın sevgilisi varlıklı ve sporcu 'Erkan' ile yarışması sırasında başından geçenleri yansıttı.

        REKLAM

        Filmi izledikten birkaç gün sonra bir dergide karşıma, 'Erkan'ı canlandıran Yalçın Tülpar'ın röportaj çıktı. Tülpar'ın aslında bir oyuncu değil, uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanan milli bir sörfçü olmasının yanı sıra birçok sporla profesyonel ölçüde ilgilendiğini o röportajda öğrendim.

        38 yaşında hayattan koparılan Yalçın Tülpar'ın 'Ortadirek Şaban'a dâhil olması tamamen tesadüf sonucu gerçekleşti. O gün, orada, o anda sörf yapmasıydı 'Ortadirek Şaban'da rol alamayacaktı.

        MEMDUH ÜN KEŞFETTİ

        Osman Fahri Seden 'Ortadirek Şaban'ın senaryosunu yazmıştı. Filmi, Kartal Tibet yönetecekti.

        Memduh Ün de yapımcısı olacaktı. Başrolleri paylaşacak olan Kemal Sunal ve Bahar Öztan ile sözleşmeler imzalanmıştı. Yardımcı roller için kadro oluşturulurken Ün, o günlerde Bodrum'daki evindeydi.

        Memduh Ün, bir gün denizde yüzerken sörf yapan Yalçın Tülpar'ı gördü. "Tam da 'Erkan' diye düşündükten sonra sörfünü tamamlayan Tülpar'ın yanına giderek kendisini tanıtıp bir süre sohbet etti. Ve sordu; "Oyuncu olmayı düşürün müsün? "

        Yalçın Tülpar, hiç düşünmeden; "Düşünmüyorum, ben sporcuyum. Oyunculukla ilgili hiçbir bilgim ve yeteneğim yok" şeklinde cevap verdi.

        Memduh Ün, her ne kadar ısrar etse de; "Hayır, teşekkür ederim" cevabını aldı. Ün'ün ısrarı, sonraki bir kaç gün sürdü. 'Ortadirek Şaban'da kendisi gibi bir sporcuyu canlandıracağının altını çize çize Yalçın Tülpar'ı ikna etmeyi başardı.

        Memduh Ün (1920 - 2015)

        REKLAM

        1958 doğumlu Yalçın Tülpar, birçok spor dalıyla uğraştıktan sonra karar kıldığı yelken sporunda uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmış bir sporcuydu.

        Memduh Ün, 'Ortadirek Şaban'da Yalçın Tülpar'ın canlandırdığı 'Erkan'ın babası 'Tahsin'e hayat verdi.

        Memduh Ün, oyunculuk performansını bir hayli beğendiği Yalçın Tülpar'ın kariyerinin 'Ortadirek Şaban' ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle Tülpar'ı o günlerde, 'Gizli Duygular'ın çekim hazırlığı içinde olan Şerif Gören'e önerdi.

        Yine 1984'te çekilip, aynı yıl gösterime giren; Müjde Ar ile Yaşar Alptekin'in başrollerini paylaştığı 'Gizli Duygular'da kamera karşısına geçen Yalçın Tülpar, bu filmden sonra bir daha oyunculuk yapmadı. Nedeni ise oldukça küçük bir rolü canlandırmasından dolayı çevresinden alay mahiyetinde gelen eleştiriler oldu.

        TÜRKİYE'YE RİNGO'YU GETİRDİ

        Birkaç yıl daha spora devam eden Yalçın Tülpar bir yandan da mankenlik de yapmaya başladı. 1990'lı yılların başından itibaren ise Bodrum'da yeni bir hayata başlayan Tülpar, plaj işletmeciliğinin yanı sıra 'Deniz muzu' olarak da bilinen 'Ringo'yu Türkiye'ye getirerek iş hayatına atıldı.

        Ne yazık ki yeni bir hayata başladığı Bodrum, Yalçın Tülpar'ın yaşamının son bulduğu yer oldu. Tülpar, 7 Temmuz 1997'de bir mekânda çıkan kavgada bıçakla öldürüldü.

        Benzer bir bıçaklama olayı Yalçın Tülpar'ın hayatını kaybetmesinden 25 yıl önce, iki ünlü arasında yaşandı.

        "O ADAM KARİYERİMİ MAHVETTİ"

        2010’da Levent Tenis Kulübü’nde karşılaştığım Kuzey Vargın, "Gazeteci delikanlı gel, bir çayımı iç" dedi.

        Oturdum, sohbetimiz şöyle başladı;

        - Madalyon takıp, gömleği 3 düğme açık bırakmanın simge isimlerindensiniz...

        - 16 yaşımda başladım. 68 yaşımdayım, bak hâlâ aynı tarzdayım.

        - Damdan düşer gibi olacak ama hep merak etmişimdir. Hapis yatma deneyiminiz olmuştu. Salih Güney’i bıçaklamış olmaktan hiç pişmanlık duydunuz mu?

        Gözlerini kısarak; “Nereden çıktı şimdi bu sevimsiz konu?” der gibi bakıp çayından uzun bir yudum çekti.

        - Tek bir cümle söyleyeceğim. O adam, kariyerimi mahvetti."

        16 Ekim 1972...

        Yakın arkadaş olan Salih Güney ile Kuzey Vargın, Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'taki bir mekânda sohbet ediyordu. Bir süre sonra Güney ile yan masada oturan gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ arasında sözlü bir tartışma çıktı. Tartışma öylesine büyüdü ki iş, "Erkeksen dışarıya gel" cümlesinin sarf edilme noktasına geldi. Salih Güney ile gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ, mekânın kapı önüne çıktı.

        Kuzey Vargın'ın mekândaki bir diğer oyuncu olan Ahmet Mekin'in; "Kuzey, bunlar şimdi kavga eder, git bir bak" demesiyle soluğu dışarıda aldı. Kavga başlamıştı bile... Salih Güney, kavgayı ayırmak istemesine kızdığı Kuzey Vargın'a kafa attı. Bunun sonucunda kavga, ikisi arasında devam etmeye başladı.

        Kuzey Vargın (1942 - 2017)

        Bir hayli öfkelenen Kuzey Vargın, mekâna dönerek bir bıçak alıp tekrar dışarıya çıktı. Salih Güney'i kolundan, koltuk altından, göğsünden ve ensesinden bıçakladı. Kavga devam ederken Kuzey Vargın'ı, Ahmet Mekin, zar - zor tutabildi.

        Salih Güney

        Ölümle yüz yüze gelen Salih Güney, Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Delinen akciğeri de ameliyatla dikildi.

        SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        Salih Güney'in kavga ettiği Burhan Cahit Tekinliğ, 2010'da sevgilisi Neşide Dırmıkçı'yı bıçaklayarak öldürdü. Tekinliğ, mahkeme sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        KUZEY VARGIN’A 36 YIL HAPİS

        Kuzey Vargın, adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklanarak, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sağmalcılar Cezaevi'nde 18 ay yatan Kuzey Vargın, sonraki yıllarda evleneceği sevgilisi Feraye Işıl'ın (Müzeyyen Senar'ın kızı) ödediği 5 bin liralık kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Salih Güney, taburcu olduktan sonra savcılığa giderek, Kuzey Vargın'dan şikâyetçi olmadığını bildiren bir dilekçe imzaladı.

        "ARKADAŞIM MASUMDUR"

        "Beni yaralamaktan sanık olarak tevkif edilen ve hakkında kovuşturma yapılmakta bulunulan, o günkü şartlarda şikâyetçi olduğum film sanatçısı Kuzey Vargın aradan zaman geçip, hadiseyi hatırlamam üzerine, kendisinin bir suçu, bir taksiri olmadığını, bir münakaşa anında ilk kafa darbesini benim attığımı ve ondan sonra şuursuzca hareket ettiğimi bugün anlamış bulunmaktayım. Arkadaşım masumdur. Davamdan feragat edip kendisini ibra ettiğimi bildirir, saygılarımı sunarım."

        Salih Güney, baba adlarının Mehmet olmasından, oyunculuğa aynı yıl başlamış olmalarına kadar birçok ortak yanı bulunduğu Kuzey Vargın'ı her ne kadar affetmiş olsa da kanun affetmedi. En azından o gün...

        Kuzey Vargın’ın cezası, 1974'te ilan edilen genel afla düştü. Vargın'ı hapishane çıkışında Feraye Işıl karşıladı. Bıçaklama olayı, Yeşilçam’daki en verimli dönemlerinde olan Kuzey Vargın ile Salih Güney'in kariyerine bir hayli darbe vurdu.

        Kuzey Vargın ile Salih Güney, 1966 yapımı 'Çılgın Gençlik'te başrolü paylaştı.

        Kuzey Vargın; James Dean'e, Salih Güney ise Tony Curtis'e benzetiliyor, oyunculuk yetenekleri ve yakışıklılıklarıyla yapımcıları, peşlerinden koşturuyorlardı. Her ne kadar hapiste olmasa da sabıkalı olduğu için Kuzey Vargın'a gelen teklifler kesildi. Salih Güney ise tedavi süresi uzun sürdüğü için setlerden bir hayli uzak kaldı. Tedavi süresi bitmiş olsa da yapımcılar, teklif götürmekte ihtiyatlı davrandı.

        İLK 8 YILINDA 68 FİLMDE ROL ALDI

        Kuzey Vargın, 1965'te 'Davudo' ile başladığı oyunculuk kariyerinde bıçaklama olayının yaşandığı 1972'ye kadar olan 8 yıl içinde 68 filmde rol aldı.

        Kuzey Vargın, 1967 yapımı 'Günahkâr Kadın'da başrolü Filiz Akın ile paylaştı.

        ABD'DE GÖKDELENLERİN CAMINI SİLDİ

        Kuzey Vargın, oyunculuk teklifleri azalınca, yeni bir yaşam kurmak için eşi Feraye Işıl ile birlikte 1975'te ABD'ye gitti. İlk yıllarında geçimini sağlamak için gökdelenlerin camlarını silen Vargın, birkaç yıl sonra benzin istasyonu açtı. Kazancı iyiydi iyi olmasına ama eşi Feraye Işıl ile boşanmasıyla ABD'de yalnız kalmaya dayanamayan Vargın, 1985'te Türkiye'ye dönerek oyunculuktaki şansını tekrar denedi.

        Artık başrol olmasa da 1985 yapımı 'Ateşdağlı' ile oyunculuk kariyerine yeniden başlayan Kuzey Vargın, 2013'e kadar kameraların karşısına geçti.

        Yusuf Sezgin, Efkan Efekan, Kuzey Vargın ve İsmet Özhan, 2002'deki Altın Portakal Film Festivali için gittikleri Antalya'da konakladıkları otelin havuzunda keyif yaparken eski günleri de yâd etti.

        Sağlığının bozulmasıyla oyunculuğu bırakan Kuzey Vargın, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği nedeniyle 13 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti.

        Salih Güney de Kuzey Vargın gibi oyunculuğa 1965'te başladı. 1972'deki olaya kadar 65 filmde rol alan Güney, taburcu olduğu 1973'ten 2023'e kadar olan 50 yıllık süreçte 28 film için kamera karşısına geçti.

        'Çıldırtan Arzu - Adem ile Havva' (1967)

        "Bitti" demeden bitmez
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kuzey vargın
        #Salih Güney
        #cinayet
        #Yalçın Tülpar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Habertürk Anasayfa