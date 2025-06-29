Beşiktaş, David Jurasek'i açıkladı!
Beşiktaş, David Jurasek'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.