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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik! - Diğer Haberleri

        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!

        99. Gazi Koşusu'nun galibi Cutha ile Ahmet Çelik oldu. Ahmet Çelik kariyerinde 8. kez Gazi Koşusu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 18:37
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        99. Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha ile Ahmet Çelik!
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı, "Cutha" isimli safkan kazandı.

        Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

        Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci tamamladı. 2.30.38'lik derecesiyle Asuman Yenice'nin sahibi olduğu Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı "Handsome King" ikinci, 2.30.40'lık derecesiyle de Melih Temel'in sahibi olduğu, Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 16 numaralı "Special Man" üçüncü oldu.

        Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluştururken, hipodromda 59 bin 700 seyircinin yer aldığı açıklandı.

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        KAZANAN ATIN SAHİBİNE BÜYÜK ÖDÜL

        Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Cutha" isimli safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandırdı.

        Koşuda ikinciye 12 milyon, üçüncüye 6 milyon, dördüncüye 3 milyon, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 52 milyon 500 bin lira olacak.

        Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda safkanın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin liraya ulaşacak.

        AHMET ÇELİK'İN 8. ZAFERİ

        Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik, bu koşudaki 8. zaferine imza attı. 7 kez üst üste bu koşuyu kazanarak üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, son olarak 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla kazanmıştı.

        Çelik, 3 yıllık aranın ardından "Cutha" ile yeniden Gazi Koşusu'nda zafere uzanırken, bu koşuda 8. kez şampiyonluğa uzandı.

        Ahmet Çelik, 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın'ın rekoruna da yaklaştı.

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