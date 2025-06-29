Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye rekor bedelle gelen ve sarı-lacivertlilerde 30 gol - 7 asistlik bir performans gösteren Youssef En-Nesyri için, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in ısrarı sürüyor.
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Yaz transfer döneminde adından söz ettirecek hamleler yapmak isteyen Al Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyordu.
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Arabistan temsilcisi Nijeryalı yıldıza büyük bir teklif sunsa da, şu ana kadar Osimhen'i ikna edebilmiş değil...
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Bu görüşmelerin belirsizliğini koruması üzerine Al Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
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İLK TEMAS KURULDU!
Foot Africa'nın haberine göre; Al Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Faslı yıldızın transferine onayı verdi ve ilk temaslar kuruldu.
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TEKLİF 30 MİLYON EURO
Al Hilal, 28 yaşındaki santrfor için 30 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
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BEKLENTİ 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi buna karşın bu teklife olumlu yanıt vermedi ve beklentisinin 40 milyon Euro olduğunu belirtti.
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Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol - 7 asistlik bir performans gösterdi ve 3 bin 190 dakika sahada kaldı.
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F.Bahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...
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