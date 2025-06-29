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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye rekor bedelle gelen ve sarı-lacivertlilerde 30 gol - 7 asistlik bir performans gösteren Youssef En-Nesyri için, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in ısrarı sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:22
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        • 1

          Yaz transfer döneminde adından söz ettirecek hamleler yapmak isteyen Al Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyordu.

        • 2

          Arabistan temsilcisi Nijeryalı yıldıza büyük bir teklif sunsa da, şu ana kadar Osimhen'i ikna edebilmiş değil...

        • 3

          Bu görüşmelerin belirsizliğini koruması üzerine Al Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

        • 4

          İLK TEMAS KURULDU!

          Foot Africa'nın haberine göre; Al Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Faslı yıldızın transferine onayı verdi ve ilk temaslar kuruldu.

        • 5

          TEKLİF 30 MİLYON EURO

          Al Hilal, 28 yaşındaki santrfor için 30 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

        • 6

          BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

          Fenerbahçe yönetimi buna karşın bu teklife olumlu yanıt vermedi ve beklentisinin 40 milyon Euro olduğunu belirtti.

        • 7

          Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol - 7 asistlik bir performans gösterdi ve 3 bin 190 dakika sahada kaldı.

        • 8

          F.Bahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...

        • 9
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