Mohamed Salah’ın Bodrum günlüğü
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Bodrum tatilini sürdürüyor. Gündoğan'da denizin tadını çıkaran Salah, öğleden sonra zodyak botla Türkbükü'ne geçti. Kalabalık grupla bota binen dünyaca ünlü futbolcu, hayranlarının; "Salah'ı dolmuşa bindirmişler" yorumuna neden oldu
Robert Lewandowski’den sonra Mohamed Salah da tatil tercihini Türkiye’den yana kullandı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Bodrum tatiline devam ediyor.
Gündoğan’daki bir plajda denizin ve güneşin tadını çıkaran Premier Lig gol kralı, çevresindekilerin dikkatini çekti.
Mohamed Salah, denizde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra öğleden sonra kendisi için tahsis edilen zodyak bota binerek Türkbükü’ne doğru yol aldı.
Kalabalık grupla bota binen ünlü futbolcuyu gören hayranları, "Salah'ı dolmuşa bindirmişler" yorumunda bulundu.