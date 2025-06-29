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        Haberler Dünya İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı | Dış Haberler

        İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

        İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:22
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        • 1

          İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumun, İran'a saldırıların ardından "bir anlaşma için tarihi fırsat penceresinin açıldığı" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde 2 hafta sonra ilk kez toplandı.

        • 2

          Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde attıkları sloganlarla hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

        • 3

          "Hem Gazzeliler hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma"

          İsrailli gösterici Noam Traub da Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya istekli olmadığını belirterek, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların "hem Gazze'deki insanlar hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma" olduğunu dile getirdi.

        • 4

          Gazze’ye saldırıların bir an önce bitmesini arzu ettiğini belirten Traub, esirler evlerine dönene kadar Netanyahu hükümetinin hiçbir açıklamasına inanmadığını söyledi.

        • 5

          Gösterilere katılan David isimli protestocu ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları "durdurmaktan çok korktuğunu" vurgulayarak, "Çünkü savaşı durdurursa hükümeti düşebilir." dedi.

        • 6

          İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı sürpriz saldırı sonrası ülke çapında gösteriler yasaklanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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