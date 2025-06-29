İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

"Hem Gazzeliler hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma"

İsrailli gösterici Noam Traub da Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya istekli olmadığını belirterek, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların "hem Gazze'deki insanlar hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma" olduğunu dile getirdi.