İzmir'de yangın!

İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesine de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMAlarla yangına müdahale ediyor. Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA'da yer alan habere göre de İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti: "Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12de yapıldığını bildirdi. Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Menderesin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN'DEN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir'de çıkan yangınlara ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Yetişkin'in açıklamaları şöyle:

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor. Şu anda Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerini tahliye ediyoruz. Bu yangın kolay kolay kontrol altına alınabilecek bir yangın değil. Alevler Doğan köyüne doğru ilerliyor. Hemen hemen her bölgeden yangın haberi geliyor ancak şu ana kadar net bir açıklama yok.

Köylülerden edindiğimiz bilgilere göre yangının elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu başlamış olabileceği söyleniyor. Müdahale tamamen karadan yürütülüyor. Burası yazlık bir bölge, bu koşullarda nasıl başa çıkacağımızı biz de kestiremiyoruz.

En riskli bölgeler Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri. Bu mahallelerdeki vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerinin uyarılarını dikkate alarak bölgeyi hızla terk etmeleri gerekiyor. Yangın tehlikesi altındaki tüm mahalleleri boşaltmaya çalışıyoruz.

ANTALYA'NIN 2 AYRI BÖLGESİ YANIYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.