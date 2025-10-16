Habertürk
        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ekim 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 16 Ekim Perşembe bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 16 Ekim 2025 tarihinde oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları yapılacak. THY EuroLeague ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da birbirinden heyecanlı mücadeleler basketbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ekim 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:39
        • 1

          Futbol ve basketbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadeleler araştırılıyor. 16 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda zorlu mücadeleler oynanacak. EuroLeague Kadınlar’da 3, Erkekler’de ise 4 maç yapılacak. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda da heyecan dolu karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          16 EKİM MAÇ PROGRAMI || BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

          19:45 Atletico Madrid - Manchester United (Disney+)

          22:00 PSG - Real Madrid (TRT Spor)

          22:00 Benfica - Arsenal (Disney+)

          22:00 Bayern München - Juventus (Disney+)

        • 3

          UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

          14:00 PSV Eindhoven - Minsk

          15:00 Ferencvaros - Sparta Prag

          19:00 Brann - Hammarby

          19:00 Katowice - Hacken

          19:00 SFK 2000 - Young Boys

          20:30 Ajax - Grasshopper

        • 4

          EuroLeague Kadınlar

          19:00 ÇBK Mersin - Basket Landes (TRT Spor Yıldız)

          20:15 Valencia Basket - Fenerbahçe Opet (EuroLeague Women YouTube)

          21:00 Famila Schio - Sopron (EuroLeague Women YouTube)

        • 5

          EuroLeague Erkekler

          19:00 Dubai Basketbol - Barcelona (S Sport 2, S Sport Plus)

          20:00 Zalgiris Kaunas - EA7 Emporio Armani Milan (S Sport Plus)

          20:45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (S Sport, S Sport Plus)

          22:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos (S Sport Plus)

        • 6

          FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

          19:00 Beroe - Fribourg Olympic (FIBA TV)

          19:00 Emlak Konut Gelişim - TTT Riga (FIBA TV)

          19:00 Neptunas - Panathinaikos (FIBA TV)

          20:00 Beşiktaş - Athinaikos (FIBA TV)

          20:00 Ragusa - Tany Brno (FIBA TV)

          21:30 Jairis - Namur (FIBA TV)

          23:30 Uniao Sportiva - Ramla (FIBA TV)

        • 7
