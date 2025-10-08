Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Ekim 2025 maç takvimi ile bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 8 Ekim 2025 maç programı

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 8 Ekim Çarşamba günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki 8 Ekim 2025 maç takvimi ile bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:27
        • 1

          8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Ekim’de başlayan milli ara 17 Ekim’de sona erecek Bu süre zarfında Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Fakat UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2025 maç programı…

        • 2

          8 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

          19:45 Twente - Chelsea

          19:45 Real Madrid - Roma

          22:00 St. Pölten - Atletico Madrid

          22:00 Manchester United - Valerenga

          22:00 Wolfsburg - PSG

        • 3

          UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu

          15:00 Young Boys - SFK 2000

          15:45 Slavia Praha - Austria Wien

          19:00 Inter Milano - Vllaznia

          19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring

          19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU

          19:30 Koge - Glasgow City

          20:00 Anderlecht - Sporting Braga

          20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko

          20:00 Grasshopper - Ajax

          20:00 Sparta Prag - Ferencvaros

          21:00 Breidablik - Spartak Subotic

        • 4

          2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

          18:00 Umman – Katar (Spor Smart, Smart Spor HD)

          20:15 Endonezya - Suudi Arabistan (Spor Smart, Smart Spor HD)

        • 5

          Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A

          18:00 Umman - Katar

          Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B

          20:15 Endonezya - S. Arabistan

        • 6

          Afrika DK Elemeler - Grup A

          16:00 Etiyopya - Gine Bissau

          19:00 Cibuti - Mısır

          19:00 Sierra Leone - Burkina Faso

          Afrika DK Elemeler - Grup D

          16:00 Esvatini - Angola

          16:00 Libya - Yeşil Burun

          16:00 Mauritius - Kamerun

          Afrika DK Elemeler - Grup E

          22:00 Nijer - Kongo

          22:00 Tanzanya - Zambiya

          Afrika DK Elemeler - Grup I

          19:00 Çad - Mali

          19:00 Komorlar - Madagaskar

          19:00 Orta Afrika - Gana

        • 7

          FIBA BKT EuroCup

          20:00 Chemnitz 99 - Lietkabelis

          20:00 Aris - Hamburg

          19:00 Bahçeşehir Koleji - Reyer

          20:30 JL Bourg - Türk Telekom

          21:00 Hapoel Kudüs - Cedevita Olimpija

          21:00 Budućnost - Trento

          21:45 Manresa - Śląsk Wrocław

        • 8

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          18:00 Hapoel Holon - Bursaspor

          19:00 Szolnoki Olaj - Patrioti Levice

          20:00 Tofaş - Bnei Herzliya

          21:00 Berlin - Chalon-sur-Saône

          21:00 Spartak - Le Mans

          21:30 Trapani - Tenerife

          21:30 Oostende - Karditsas

          21:30 Unicaja - Mersin Spor

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
