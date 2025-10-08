Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 8 Ekim 2025 maç programı
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları merak eden sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli aranın başlaması sebebiyle 8 Ekim Çarşamba günü Süper Lig maçları oynanmayacak. Bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki 8 Ekim 2025 maç takvimi ile bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Ekim’de başlayan milli ara 17 Ekim’de sona erecek Bu süre zarfında Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Fakat UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, Asya DK Elemeleri, Afrika DK Elemeleri, FIBA BKT EuroCup ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 8 Ekim 2025 maç programı…
8 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Twente - Chelsea
19:45 Real Madrid - Roma
22:00 St. Pölten - Atletico Madrid
22:00 Manchester United - Valerenga
22:00 Wolfsburg - PSG
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 2. Eleme Turu
15:00 Young Boys - SFK 2000
15:45 Slavia Praha - Austria Wien
19:00 Inter Milano - Vllaznia
19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring
19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU
19:30 Koge - Glasgow City
20:00 Anderlecht - Sporting Braga
20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko
20:00 Grasshopper - Ajax
20:00 Sparta Prag - Ferencvaros
21:00 Breidablik - Spartak Subotic
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri
18:00 Umman – Katar (Spor Smart, Smart Spor HD)
20:15 Endonezya - Suudi Arabistan (Spor Smart, Smart Spor HD)
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup A
18:00 Umman - Katar
Asya DK Elemeler - 4. Tur - Grup B
20:15 Endonezya - S. Arabistan
Afrika DK Elemeler - Grup A
16:00 Etiyopya - Gine Bissau
19:00 Cibuti - Mısır
19:00 Sierra Leone - Burkina Faso
Afrika DK Elemeler - Grup D
16:00 Esvatini - Angola
16:00 Libya - Yeşil Burun
16:00 Mauritius - Kamerun
Afrika DK Elemeler - Grup E
22:00 Nijer - Kongo
22:00 Tanzanya - Zambiya
Afrika DK Elemeler - Grup I
19:00 Çad - Mali
19:00 Komorlar - Madagaskar
19:00 Orta Afrika - Gana
FIBA BKT EuroCup
20:00 Chemnitz 99 - Lietkabelis
20:00 Aris - Hamburg
19:00 Bahçeşehir Koleji - Reyer
20:30 JL Bourg - Türk Telekom
21:00 Hapoel Kudüs - Cedevita Olimpija
21:00 Budućnost - Trento
21:45 Manresa - Śląsk Wrocław
FIBA Şampiyonlar Ligi
18:00 Hapoel Holon - Bursaspor
19:00 Szolnoki Olaj - Patrioti Levice
20:00 Tofaş - Bnei Herzliya
21:00 Berlin - Chalon-sur-Saône
21:00 Spartak - Le Mans
21:30 Trapani - Tenerife
21:30 Oostende - Karditsas
21:30 Unicaja - Mersin Spor
