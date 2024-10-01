Bugün Dünya Kahve Günü! Dünyanın ilk kahvehanesinin İstanbul'da açıldığını biliyor muydunuz? İşte kahve hakkında birbirinden ilginç 10 gerçek!
Kahve, sadece bir içecek değil; tarihe yön vermiş, kültürler arası köprüler kurmuş ve milyonların günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bir ritüel. Peki kahve hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
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Kahve, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası. Ancak her gün keyifle içtiğimiz bu içeceğin ardında ilginç ve şaşırtıcı hikayeler yatıyor. Kahve çekirdeklerinin yeşil olmasından Beethoven’ın kahve takıntısına kadar kahve hakkında bilinmeyen birçok gerçeği keşfetmeye hazır mısınız?
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1. KAHVE ÇEKİRDEKLERİ ASLINDA BİR MEYVEDİR
Kahve çekirdekleri, kahve bitkisinin meyveye benzeyen meyvelerinden elde edilen tohumlardır.
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Bu bitki, Afrika, Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde tropikal iklimlerde yetişir. Kahve kirazı adı verilen meyve, tipik olarak iki kahve çekirdeği içerir. Bu çekirdekler işlenir ve kavrularak bildiğimiz kahveye dönüşür.
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2. KAHVE ÇEKİRDEKLERİ TOPLANDIKLARINDA YEŞİLDİR
Olgunlaşan kahve çekirdekleri yeşil renkte olur. Toplandıklarında fındık veya tahılları andıran çimenli ve topraksı bir aroma taşırlar. Kavurma işlemi sonrasında kahve çekirdekleri daha koyu ve yumuşak bir yapıya bürünür, lezzetleri de çikolata, karamel ve duman notalarıyla zenginleşir.
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3. BREZİLYA DÜNYANIN EN BÜYÜK KAHVE ÜRETİCİSİDİR
Dünyadaki kahve üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiren Brezilya, kahve yetiştirme için ideal iklim ve toprak koşullarına sahiptir. Ülke, Arabica, Robusta ve Liberica gibi farklı kahve türlerinin yetiştirildiği bir kahve cennetidir.
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4. DÜNYANIN İLK KAHVEHANESİ TÜRKİYE'DE AÇILDI
Dünyanın bilinen ilk kahvehanesi 1475 yılında İstanbul'da açılmıştır. Kiva Han adıyla bilinen bu kahvehane, entelektüellerin ve yazarların toplandığı bir buluşma noktası olarak da tanınır. Kahvehaneler o dönemden beri sosyal etkileşim merkezleri olarak önem taşımaktadır.
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5. BEETHOVEN KAHVEYE TAKINTILIYDI
Ünlü besteci Beethoven kahveye olan sevgisiyle bilinir. Kahve fincanı başına tam olarak 60 kahve çekirdeği kullanır ve bu çekirdekleri tek tek sayarak hazırlar.
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6. DÜNYANIN EN PAHALI KAHVESİ KOPİ LUWAK
Kopi Luwak, Asya misk kedisinin dışkısından elde edilen ve 'kedi kakası kahvesi' olarak bilinen bir kahve türüdür. Bu nadir kahve, fincanı 35 ila 100 dolar arasında değişen fiyatlarla satılmakta ve kilosu 600 dolardan fazla olabilir.
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7. EN ÇOK KAHVE TÜKETEN ÜLKE FİNLANDİYA
Uluslararası Kahve Örgütü'ne göre, kişi başına en fazla kahve tüketimi Finlandiya'da gerçekleşir. Ortalama bir Finli yılda 27,5 kilo kahve tüketmektedir. Kahve tüketiminde Finlandiya'yı Norveç, İzlanda ve Danimarka takip eder.
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8. "KAHVE" KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ
Kahve kelimesi, Arapça "qahwah" kelimesinden türemiştir ve bu kelime başlangıçta bir tür şarap anlamına geliyordu. Daha sonra Osmanlılar tarafından “kahve” kelimesi kullanılmaya başlandı ve bu terim Hollanda dilinde “koffie” olarak yer buldu. Nihayet İngilizce’ye “coffee” olarak geçti.
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9. AÇIK KAVRULMUŞ KAHVELER DAHA FAZLA KAFEİN İÇERİR
Açık kavrulmuş kahve çekirdekleri, koyu kavrulmuş olanlara göre daha kısa bir süre kavrulduğundan daha fazla kafein içerir.
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Hafif kavrulmuş kahveler, koyu kavrulmuş kahvelere göre daha hafif bir tada ve aromaya sahiptir. Koyu kavrulmuşlar ise daha yoğun bir tat profiline sahip olur ancak daha az kafein barındırır.
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10. KAFEİNSİZ KAHVEDE BİLE KAFEİN VARDIR
Kafeinsiz kahve içtiğinizde tamamen kafeinsiz olduğunu düşünmeyin. Kahve çekirdeklerinden kafeini tamamen çıkarmak imkansızdır.
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Ancak kafeinsiz kahvede, normal kahveye kıyasla çok daha az kafein bulunur. FDA'ya göre, bir fincan kafeinsiz kahve 2 ila 15 miligram kafein içerirken, normal bir fincan kahve 80 ila 100 miligram kafein içermektedir.
Kaynak: Lid and Ladle, Nescafe, Bara Sportswear, Esquires Coffee Co