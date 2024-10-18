Cuma namazı, Müslümanlıkta çok önemli bir yere sahip olan bir ibadettir. Bu namaz, haftada bir kez Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınır ve Müslümanların topluca Allah’a yönelip ibadet ettiği özel bir zaman dilimidir. Cuma namazı saati her hafta ve ile göre değişkenlik gösterir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 18 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...