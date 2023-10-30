Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 30 Ekim 2023 Pazartesi bankalar çalışma durumu
29 Cumhuriyet Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Tatil kararının ardından bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 30 Ekim Pazartesi bankaların çalışma durumu...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından ilkokul, ortaokul ve liseler 30 Ekim Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Okulların tatil kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından gözler "Bugün bankalar açık mı kapalı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 30 Ekim Pazartesi bankaların çalışma durumu ve saatlerine yönelik merak edilenler...
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BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar 29 Ekim Pazar günü kapalıydı.
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30 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankaların açık olması bekleniyor.
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