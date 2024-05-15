Buğra Gülsoy oğlu Cem'i sete götürdü
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, oğlu Cem'i dizinin setine götürdü
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Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.
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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.
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Buğra Gülsoy, oğlunun fotoğrafına; "Cem hojam" notunu düştü.
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Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Anneler Günü'nde Demet Evgar ve kızı Mavi'nin setteki bu fotoğrafını paylaşmıştı. Anne - kızın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.