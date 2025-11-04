Buducnost VOLI: 81 - Beşiktaş GAİN: 79 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Buducnost VOLI'ye deplasmanda 81-79 mağlup oldu.
Giriş: 04.11.2025 - 23:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:29
Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk oldu.
Sportski Centar Moraca'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Buducnost 82-79 kazandı.
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise dördüncü galibiyetini elde etti.
