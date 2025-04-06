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        Haberler Gündem 3. Sayfa BUDO’da yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        BUDO’da yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa seferini yapan BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan yangın yolcular arasında paniğe neden oldu. Mudanya Limanına yaşanan deniz otobüsündeki yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 07.04.2025 - 00:21
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        BUDO'da yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        İstanbul Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli BUDO deniz otobüsü saat 20.30 sıralarında Mudanya iskelesine yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine Mudanya Limanına çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kaptanın deniz otobüsünü yanaştırmasının ardından yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Olay sırasında dumandan etkilenen 4 yolcu sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

        Deniz otobüsünün makine dairesinde yaşanan teknik zorlanma nedeniyle küçük çaplı yangın çıktığı belirtilerek, “Yangına, gemi personelimiz tarafından anında müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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