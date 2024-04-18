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        Haberler Gündem Güncel BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:37
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        Deniz ulaşımına fırtına engeli
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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        #Bursa-İstanbul deniz ulaşımı
        #budo
        #ulaşım
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