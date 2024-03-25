BUDO'da sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.