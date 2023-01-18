BUDO'da bazı seferler iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kuvvetli lodos dolayısıyla BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de yapılamamıştı.