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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara denizinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi

Giriş: 18.01.2023 - 01:04 | Güncelleme: ABONE OL
BUDO'da bazı seferler iptal
AA

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kuvvetli lodos dolayısıyla BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de yapılamamıştı.

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