DHA

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 6 binanın koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamada, "Çeltikçi ilçemizde tespit edilen Covid-19 vakalarının bazı temaslılarının Bucak ilçemizde bulunduğunun belirlenmesi üzerine bu ilçemizde 02.05.2020 tarihinde üç ayrı adreste toplam 11 dairenin bulunduğu 3 bina, 03.05.2020 tarihinde ise üç ayrı adreste toplam 5 dairenin bulunduğu 3 bina yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina altına alınmıştır" denildi.

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