Bucak - Burdur kaç kilometre? Bucak - Burdur arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bir ilin en büyük ilçesi ile il merkezi arasındaki bu yakın bağlantı, sadece bir idari zorunluluk değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal dolaşımının da temelini oluşturur. Bucak'ın sanayi ve ticaret potansiyeli, Burdur'un idari merkeziyle bu kısa koridor üzerinden bütünleşir. İki nokta arasındaki ulaşım seçeneklerini, yolculuğun ne kadar sürdüğünü ve bu iki komşu merkezi özel kılan detayları bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuz için bilmeniz gereken her şey burada...

BUCAK - BURDUR ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur'un en büyük ilçesi olan Bucak ile Burdur şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi oldukça kısadır. Bu iki nokta arasındaki uzaklık, kullanılan tek ana güzergah olan D-650 (Antalya-Burdur) karayolu üzerinden yaklaşık 43 ila 45 kilometre arasındadır.

Bu mesafe, bir ilden bir ilçeye gidiş için Türkiye'deki en kısa ve en net rotalardan birini temsil eder. Yolculuk, Göller Yöresi'nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayan bu yüksek standartlı, bölünmüş devlet yolu üzerinde gerçekleşir. Coğrafi olarak, Bucak'tan kuzeye doğru, Burdur Gölü havzasına doğru hafif bir tırmanışla ilerlenir. Yolun tamamının bölünmüş yol olması, seyahati son derece güvenli ve konforlu kılar.

BUCAK - BURDUR ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? İki merkez arasındaki mesafenin kısalığı, yolculuk süresine de doğrudan yansır. İdeal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, bu 45 kilometrelik mesafe özel araçla yaklaşık 30 ila 40 dakika gibi çok kısa bir sürede tamamlanabilir. Bu süre, adeta bir şehir içi uzun mesafe yolculuğuna eşdeğerdir. Ancak, bu süreyi etkileyebilecek bazı faktörler de bulunmaktadır. Yolculuk, D-650 karayolu üzerinden yapıldığı için, bu yol aynı zamanda Antalya'ya giden ana turizm ve kamyon güzergahıdır. Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde, Antalya'ya gidiş veya dönüş yönünde artan araç trafiği, yolculuk süresini bir miktar uzatabilir. Ayrıca, Burdur şehir merkezi girişindeki kavşaklar ve trafik ışıkları da pik saatlerde küçük gecikmelere neden olabilir. Yine de, bu rota yılın büyük bir bölümünde son derece akıcıdır ve genellikle 40 dakikayı geçmez. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ (MİNİBÜS VE OTOBÜS) İki merkez arasındaki yoğun insan trafiği nedeniyle toplu taşıma seçenekleri son derece gelişmiş, sık ve ekonomiktir. Her gün binlerce insan, özellikle iş ve eğitim amacıyla bu iki nokta arasında seyahat etmektedir.

En yaygın ve en pratik yöntem, Bucak-Burdur arasında çalışan minibüs (dolmuş) kooperatifleridir. Bucak Otogarı'ndan ve Burdur Otogarı'ndan gün boyunca çok sık aralıklarla (yoğun saatlerde 15-20 dakikada bir) minibüs seferleri düzenlenir. Bu minibüsler, iki merkez arasında adeta bir mekik dokur ve yolculuğu yaklaşık 40-50 dakikada tamamlarlar. Bu seçenek, hem yerel halkın hem de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin en çok tercih ettiği yöntemdir. Buna ek olarak, Antalya'dan kalkan ve Burdur üzerinden İç Anadolu'ya veya Ege'ye devam eden şehirlerarası otobüs firmaları da bu güzergahı kullanır. Bucak Otogarı'ndan bu otobüslere binilerek Burdur Otogarı'na gitmek mümkündür. Ancak bu seçenek, genellikle minibüsler kadar sık ve esnek değildir, ancak daha konforlu bir yolculuk sunabilir.