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        Haberler Yaşam Bu yöntemlerle beyaz çamaşırlardaki sarı lekelerin üstesinden gelebilirsiniz!

        Bu yöntemlerle beyaz çamaşırlardaki sarı lekelerin üstesinden gelebilirsiniz!

        Beyaz çamaşırlarınızdaki inatçı sarı lekeler canınızı sıkıyorsa, endişelenmeyin! Basit ama etkili yöntemlerle bu lekelerden kurtulabilir ve çamaşırlarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:00
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        • 1

          Beyaz çamaşırlardaki sarı lekeler, çoğu zaman çıkarılması imkânsız gibi görünür. Ancak, doğru tekniklerle bu inatçı lekeleri kolayca ortadan kaldırarak beyazlarınızın tazeliğini geri getirebilirsiniz! İşte detaylar!

        • 2

          MAKİNEDE YIKAMADAN ÖNCE LEKE ÇIKARICI UYGULAMAK

          Lekenin kaynağını öğrenin. Bir leke ile nasıl başa çıkacağınıza karar verirken yapacağınız ilk şey ona neyin neden olduğunu belirlemektir.

        • 3

          Yapılacak başlıca şey lekenin yağlı ya da yağsız bir leke olduğunu belirlemektir. Bunu belirlemek atacağınız ilk adım açısından önemlidir.

        • 4

          EĞER LEKE YAĞLI İSE SU KULLANMAKTAN KAÇIN

          Eğer leke yağlı ise onu hemen soğuk su altında çitileme hissine kapılmamanız gerekir. Yağ su ile karışmaz, bu nedenle lekeye su temas etmesi onun daha da yerleşmesine neden olabilir. Bunun yerine, lekeye kağıt havluyla hafifçe dokunmalısınız.

        • 5

          EĞER LEKE YAĞLI DEĞİLSE ONU SOĞUK SU İLE ÇİTİLEYİN

          Eğer lekenin kaynağı yağsız ise genellikle ilk olarak lekenin fazlası temizlenir ve leke soğuk suda çitilenir. Giysiyi suyun lekenin arkasından vuracağı şekilde musluğun altına tutmanız lekenin arka taraftan çıkmasına yardımcı olabilir. Leke bulaşan yüzü akan suya doğru tutmak lekeyi kumaşa daha da yedirebilir.

        • 6

          OKSİJENLİ SU İLE TEMİZLEME ÇÖZELTİSİ YAPMAK

          Kovaya sadece iki ölçek düşük etkili oksijenli su ve bir ölçek bulaşık sıvısı koyun. Bu ölçekler oldukça küçük olacak, fakat ne kadar temizleyici yapmak istediğinize bağlı arttırabilirsiniz. Bunu yağlı lekelere olduğu gibi normal çamur ve yemek lekeleri için de deneyebilirsiniz.

        • 7

          Bu ev yapımı temizleyiciler pamuk, keten ve diğer kumaşlarda işe yarayabilir. Oksijenli su ile bulaşık sıvısını bir kovada karıştırdıktan sonra temizlediğiniz boş bir sprey şişesi alın. Sıvıyı dikkatlice şişeye dökün.

        • 8

          NOKTA TESTİ YAPIN

          Tüm leke çıkarıcılarını, özellikle de kimyasal kullanılan ev yapımı leke çıkarıcılarını kumaşınıza çok fazla uygulamadan önce bir nokta testi yapılması tavsiye edilir. Nokta testi, kumaşınızın göze çarpmayan bir kısmında hazırladığın karışımın küçük bir miktarını denemektir.

        • 9

          UYGULAYABİLECEĞİNİZ PRATİK ÇÖZÜMLER: KARBONAT

          Marketlerden alınan leke çıkarma ürünlerindeki kimyasallar çok etkili olabilse de cildi tahriş edebilir. Bazı insanlar ise daha doğal bir alternatif tercih edebilir.

        • 10

          Karbonat, klasik leke çıkarıcılardan biridir. Bir şey döküldüğünde ilk akla gelen şey olarak bilinir. Bir miktar su ile hızlı bir macun hazırlayın, lekeye nazikçe uygulayın ve lekeye nüfuz etmesini bekleyin.

        • 11

          LİMON SUYU

          Limon suyu, beyaz gömlek ve tişörtlerindeki hoş olmayan ter lekelerinin (özellikle koltuk altlarındaki) üstesinden gelmenin etkili bir yolu olarak bilinir. Eşit miktarda su ve limon suyundan oluşan bir çözelti yapın ve ardından bunu giysinin etkilenen alanına sürün.

        • 12

          TEBEŞİR

          Suyun problemi daha da kötüleştirmesi nedeniyle yağlı lekelerle uğraşmak özellikle zordur. Beyaz tebeşir, yağlı lekeler için kullanılabilecek doğal yöntemlerden biridir. Çok sert olmadan kumaş üzerine beyaz tebeşir sürün. Bunu yaparak, elbisedeki yağı tebeşirin çekmesini sağlayabilirsiniz.

          Kaynak: WikiHow

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