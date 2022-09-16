Evinizde oluşan küf, rutubet sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Küfleri ilk olarak yok etmek için tamamen kazıyana kadar silmeniz gerekmektedir. Zımpara ile kazıdığınız işlemin ardından çamaşır sulu bir bez ile küflü bölgeyi silin. Bir daha küf ile uğraşmamak ve küf kokusunu önlemek için bilmeniz gereken yöntemler ise sizler için derledik.