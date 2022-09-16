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Bu yöntemler evde yaşadığınız küf problemlerini yok ediyor!

Evde yaşanan küf problemini sona erdirecek yöntemler!

Özellikle alt katlarda bulunan dairelerde yaşanan rutubet ve sonrasında oluşan küf problemi insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Hayat kalitesini düşürmesinin yanında sağlık için oldukça tehlikeli olan küfü yok etmek için bazı çözümler bulunuyor. İşte evinizde rutubet sebepli oluşan küfü problem halinden çıkarabilecek çözüm önerileri...

16.09.2022 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Evinizde oluşan küf, rutubet sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Küfleri ilk olarak yok etmek için tamamen kazıyana kadar silmeniz gerekmektedir. Zımpara ile kazıdığınız işlemin ardından çamaşır sulu bir bez ile küflü bölgeyi silin. Bir daha küf ile uğraşmamak ve küf kokusunu önlemek için bilmeniz gereken yöntemler ise sizler için derledik.

  • KARBONAT

    Evinizin herhangi bir yerinde oluşan rutubeti temizlemek için ilk olarak küflü yerleri silmek ile başlayın. Silme işlemini karbonatlı su ile yapın. Bu işlem bittikten sonra kurutma makinesi ile küflü bölgenin nemini alın çünkü nem tekrardan küfe sebebiyet verecektir.

  • KÖMÜR

    Bir poşet içerisine mangal kömürü koyun ve hazırladığınız poşeti küflü, rutubet olan bölgeye bırakın. Kömür odada bulunan rutubetin verdiği kokuyu alacak ve küflenmeyi önleyecektir.

  • TEBEŞİR

    Bir kese içerisine birkaç adet tebeşir koyun ve keseyi rutubetli, küflenmiş yere bırakın. Tebeşir küfü önleyecektir.

  • KEDİ KUMU

    Bir kap içerisine kedi kumu koyun ve küf olan odada bekletin. Kedi kumu nemi içine çekecektir.

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