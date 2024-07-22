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        Haberler Spor Transfer Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular - Futbol Haberleri

        Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular

        Avrupa'da 2024-2025 sezonunun başlamasına kıs süre kala transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:57
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        • 1

          Adrien Rabiot (29)

          Piyasa değeri= 35.00 milyon euro

        • 2

          Mario Hermoso (29)

          Piyasa değeri= 25 milyon euro

        • 3

          Raphaël Varane (31)

          Piyasa değeri= 20 milyon euro

        • 4

          Guido Rodríguez (30)

          Piyasa değeri= 20 milyon euro

        • 5

          Kelechi Iheanacho (27)

          Piyasa değeri= 12 milyon euro

        • 6

          Anthony Martial (28)

          Piyasa değeri= 10 milyon euro

        • 7

          Memphis Depay (30)

          Piyasa değeri= 10 milyon euro

        • 8

          Yusuf Yazıcı (27)

          Piyasa değeri= 10 milyon euro

        • 9

          André Gomes (30)

          Piyasa değeri= 10 milyon euro

        • 10

          Wissam Ben Yedder (33)

          Piyasa değeri= 8 milyon euro

        • 11

          David de Gea (33)

          Piyasa değeri= 5 milyon euro

        • 12

          Mats Hummels (35)

          Piyasa değeri= 5 milyon euro

        • 13

          Marco Reus (35)

          Piyasa değeri= 5 milyon euro

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