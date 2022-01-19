Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtar maaşları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla buluşan Erdoğan, 2022 muhtar maaşı ile ilgili müjdeyi duyurdu. Bilindiği gibi, asgari ücret, emekli zammı ve emekli zammı gibi oranların belli olmasının ardından muhtar maaşları da araştırılıyordu.

MUHTAR MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

Erdoğan, muhtar maaşı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;