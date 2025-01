PEDRO PASCAL

Şilili oyuncu Hollywood'da uzun yıllardır çalışıyor olmasına rağmen, yıldızı 'Game of Thrones'un dördüncü sezonunda Oberyn Martell'ı canlandırdığında parladı. Daha sonra 'Narcos'ta CIA ajanı olarak rol aldı. Ayrıca 'Star Wars'ın devam dizisi 'Mandalorian'da başrol oynadı. En son 'The Last Of Us' dizisinde rol alan Pascal, 2 Nisan'da 50'nci doğum gününü kutlayacak.