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        Haberler Dünyadan Bu yıl, 50 yaşına girecek ünlüler: Angelina Jolie, Bradley Cooper, David Beckham, Charlize Theron... - magazin haberleri

        Bu yıl, 50 yaşına girecek ünlüler

        Bu yıl birçok ünlü isim, yaşı itibarıyla önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor. Angelina Jolie ile Drew Barrymore'a, Bradley Cooper'dan David Beckham'a kadar birçok tanıdık yüz 50 yaşına girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:29
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        • 1

          ANGELINA JOLIE

          Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, 'Tomb Raider', 'Mr & Mrs Smith', 'Maleficent' ve 'The Eternals 2' gibi birçok önemli filmde rol aldı. Jolies, en son 'Maria' adlı dramada opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdı.

          Sırada Salma Hayek ile başrolleri paylaştığı 'Without Blood' adlı yeni filmi var. Bugünlerde 'Stitches in Paris'i çekiyor.

          6 çocuklu oyuncu, 2016'da ayrıldığı Brad Pitt ile bitmek bilmeyen boşanma davasını 2024'ün son gününde anlaşmaya vararak sonlandırdı.

          Angelina Jolie, 4 Haziran'da 50'nci yaşına giriyor.

        • 2

          DREW BARRYMORE

          Drew Barrymore, şimdilerde iyi bir talk show sunucusu olarak biliniyor ama aslında uzun bir Hollywood oyunculuk kariyeri var. 'Firestarter' gibi filmlerde çocukken başladı ve ardından 'E.T'de küçük kızı oynadı. Daha sonra 'Batman ve Robin', 'Charlie'nin Melekleri' gibi yüksek gişeli filmlerle karşımıza çıktı. Üç kez evlenen ve iki kız annesi olan Barrymore, 22 Şubat'ta 50 yaşında olacak.

        • 3

          CHARLIZE THERON

          'Vadide İki Gün' filmiyle ünlenen Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron, 'Cani'deki rolüyle Oscar kazandı. 'Snow White', 'Atomic Blonde', 'Mad Max: Fury Road' ve 'Old Guard' gibi önemli filmleriyle hatırlanan iki çocuk annesi Theron, 7 Ağustos'ta 50'nci yaşına girecek.

        • 4

          EVA LONGORIA

          Eva Longoria, 'Desperate Housewives'da rol aldığında herkes tarafından tanındı. Ardından 'Brooklyn Nine-Nine', 'Devious Maids' ve 'Only Murders In The Building' gibi daha birçok dizide oynadı. TV yapımcısı Jose Baston ile evli olan Longoria'nın bir oğlu var. Ünlü oyuncu, 15 Mart'ta 50'liler kulübünde yer alacak.

        • 5

          PEDRO PASCAL

          Şilili oyuncu Hollywood'da uzun yıllardır çalışıyor olmasına rağmen, yıldızı 'Game of Thrones'un dördüncü sezonunda Oberyn Martell'ı canlandırdığında parladı. Daha sonra 'Narcos'ta CIA ajanı olarak rol aldı. Ayrıca 'Star Wars'ın devam dizisi 'Mandalorian'da başrol oynadı. En son 'The Last Of Us' dizisinde rol alan Pascal, 2 Nisan'da 50'nci doğum gününü kutlayacak.

        • 6

          KATE WINSLET

          Oyuncularla dolu bir ailede doğması sayesinde şov dünyasına erken adım atan İngiliz oyuncu Kate Winslet, 1997'de 'Titanic'te Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaştığında dünya çapında şöhrete kavuştu. 'Revolutionary Road' ve 'The Mountain Between Us' gibi yapımlarda rol alarak yeteneğini kanıtladı. En son oynadığı 'Lee'deki rolüyle Oscar alabileceği konuşulan oyuncu, 5 Ekim'de 50 yaşında olacak.

        • 7

          DAVID BECKHAM

          Dünyanın en iyi sporcularından biri olan eski profesyonel futbolcu Beckham, artık Inter Miami CF'nin başkanı ve ortak sahibi, aynı zamanda Salford City'nin de ortak sahibi. Eski Spice Girls yıldızı olan moda tasarımcısı Victoria Beckham ile evliliğiyle adından söz ettiren dört çocuk babası İngiliz sporcu, 2 Mayıs'ta 50'nci yaşını kutlayacak.

        • 8

          BRADLEY COOPER

          İlk olarak Jennifer Garner ile oynadığı 'Alias'la ünlenen oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper, 'A Star Is Born' ile oyunculuk, yönetmenlik ve şarkıcılık becerilerini kanıtladı. Bir BAFTA, iki Grammy ödülü sahibi olan Cooper, 12 kez Oscar'a, 6 kere de Altın Küre'ye aday gösterildi. Eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikteliğinden bir kızı olan ünlü oyuncu, 5 Ocak'ta 50 yaşına girdi.

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