DREW BARRYMORE

Drew Barrymore, şimdilerde iyi bir talk show sunucusu olarak biliniyor ama aslında uzun bir Hollywood oyunculuk kariyeri var. 'Firestarter' gibi filmlerde çocukken başladı ve ardından 'E.T'de küçük kızı oynadı. Daha sonra 'Batman ve Robin', 'Charlie'nin Melekleri' gibi yüksek gişeli filmlerle karşımıza çıktı. Üç kez evlenen ve iki kız annesi olan Barrymore, 22 Şubat'ta 50 yaşında olacak.