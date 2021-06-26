MUCİZE (2017)
(Wonder)
R.J. Palacio'nun romanından uyarlanan film, genetik bir sorun nedeniyle doğuştan deforme bir yüze sahip olan ve 10 yaşına kadar evde eğitim alan August'un (Jacob Tremblay) okula başlama hikâyesini anlatıyor. August “Beni gören yetişkinler duygularını saklar, bakışlarını kaçırır ama çocuklar duygularını saklamadan dikkatle bakarlar” diyor. Filmin çerçevesini aslında bu sözler çiziyor. Çünkü August ailenin korumasından çıkmak ve çocukluğun-ergenliğin acımasızlık derecesinde dürüst dünyasına girmek zorunda... Sıradan bir çocuk için dahi sosyalleşmenin kolay olmadığı bir ortam bu... “Mucize” tam da bu nedenle sadece August'un öyküsüne odaklanmıyor. Diğer karakterler üzerinden çocukluk ve ergenlik çağının benzer sorunlarına bakıyor. “Mucize”de özel okullardaki eğitimcilerin en büyük sorunlarından birinin vicdansız ebeveynler olduğu da vurgulanıyor. Sonuçta birçok zorbalık sorununun kökeninde aslında aileler var... August sorun yaşadığında genelde acısını anlayışlı, şefkat dolu ailesinden çıkarıyor... Çocukların, gençlerin birbirlerini anlayıp yardımlaştığı ve birbirlerine destek olduğu anlarda gözlerimiz doluyor... “Mucize”de çocukluğun, ergenliğin zorluklarıyla savaşan herkesi ve her ana babayı yakalayacak bir şeyler var. (BluTV)
HOOK (1991)
Bir zamanlar Peter Pan olduğunu unutmuş işadamı Peter Banning (Robin Williams),işini gücünü bırakıp Varolmayan Ülke’ye dönmek zorunda kalır. Peter Banning, Kaptan Kanca (Dustin Hoffman) tarafından kaçırılan çocuklarını kurtarmak için Varolmayan Ülke’ye geldiğinde içindeki çocuğu, yani Peter Pan’ı yeniden keşfeder ve ruhunu özgürleştirir. Julia Roberts’ın Tinker Bell’i, Bob Hoskins’in Mr. Smee’yi canlandırdığı ‘Hook’, yıldız oyuncularıyla öne çıkan eğlenceli ve duygusal bir macera filmi. Usta yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan ve 5 dalda Oscar adayı olan film, daha sonra bir video oyunu olarak da uyarlanmıştı. (BeinConnect)
PIXELS (2015)
1980’li yıllarda “video oyun salonları”nı kültürel yozlaşmanın simgesi olarak gören çok insan vardı. “Pixels” filminde bu mekânlar, ana karakterleri için nostaljik bir anlam taşıyor. Sam Brenner (Adam Sandler) “O yıllarda çocuklar, evlerde tek başlarına değil, salonlarda sosyalleşerek oyun oynarlardı” diyor filmin bir yerinde. 1980’lerde geçen ilk bölümde de gördüğümüz gibi video oyun salonları; arkadaş bulmakta zorlanan çocukların yıldızlaştığı, özgüven kazanabildikleri yerler. Ne var ki, oradaki başarının da uzun vadede işe yaradığı söylenemez. İçlerinde Beyaz Saray’a kadar yükselen Cooper (Kevin James) bile, zekâsı ve kültürüyle dalga geçilen, sürekli puanı düşen bir ABD Başkanı. Mütevazı bir işi olan Sam, Violet (Michelle Monaghan) gibi havalı bir kadını nasıl tavlayacağını düşünüyor. Eddie (Peter Dinklage) içeri düşmüş bir deha; Ludlow (Josh Gad) ise hâlâ bir baltaya sap olamamış durumda... “Pixels” oyun salonlarında yıldız olan ama gerçek hayatta kaybedenlerin öyküsü. Güldürüyor, eğlendiriyor ama belirli bir hüznü de barındırıyor. (BeinConnect)
OLIVER! (1968)
İngiliz yazar Charles Dickens’ın 1838 tarihli ‘Oliver Twist’ adlı romanından 1960 yılında tiyatro sahnelerine ‘Oliver!’ adıyla uyarlanan müzikal, Londra’da büyük başarıya ulaştıktan sonra New York’ta da sahnelenmişti. Gelmiş geçmiş en popüler İngiliz müzikallerinden biri olarak kabul edilen ve 1960’dan bu yana Londra’da birçok kez sahnelenen ‘Oliver!’, 1968 yılında Carol Reed’in yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmış ve en iyi film dahil 6 dalda Oscar birden kazanmayı başarmıştı. Oliver Twist adlı bir yetimin dönemin Londra’sında verdiği hayat mücadelesini anlatan film, bugün artık bir sinema klasiği olarak kabul ediliyor. (BeinConnect)
DOLITTLE (2020)
Viktorya Devri İngiltere'sinde geçen film, 1922'de yayımlanan “The Voyages of Doctor Dolittle” adlı kitabı temel alıyor ama hikâyeler farklı. Filmde Dolittle, kaybettiği eşinin acısıyla kendini hayvanlarla birlikte yaşadığı evine kapatmış, saçı sakalı birbirine karışmış hayat küskünü bir meczup olarak çıkıyor karşımıza... Genç Tommy Stubbins (Harry Collett) ise filmin başında sadece sincabı değil onu da hayata döndürmeye çalışıyor.. Film, Jessie Buckley'nin canlandırdığı “Uyuyan Kraliçe Victoria” fikriyle eski usul çocuk masallarını da getiriyor akla. Daha sonraki sahnelerde korsan filmlerini veya Hollywood usulü deniz macerası filmlerini hatırlamak mümkün... Deniz yolculuğu, “Karayip Korsanları”nda olduğu gibi giderek daha fantastik hale geliyor... Filmin en sevdiğim yanı, havyanlarla insanları “efendi – köle ya da sahiplik ilişkileri” içinde ele almıyor oluşu... Dolittle'ın hayvanlara hükmetmeden, onlara efendilik taslamadan eşitlik içinde yaşaması şüphesiz önemli... Ayrıca hayvanlar dünyası, insanlara oranla daha güvenilir ve sağlam temeller üzerinde kurulmuş görünüyor. Aslına bakarsanız, filmdeki hayvan karakterler insanlara göre daha eğlenceli... (BeinConnect)
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