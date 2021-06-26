THE BFG (2016)



İngiliz yazar Roald Dahl’ın kitabından uyarlanan film, kötü devler arasında kalmış ufak tefek iyi bir devle ilgilidir. Diğer devler canavara benzerken o bir insana benzer. Güler yüzlü, şefkatli, “insanyemez” ve yalnız bir devdir. Kendisi gibi yetimhanede yalnızlık çeken Sophie’yi (Ruby Barnhill) kaçırdıktan sonra aralarında bir yakınlık kurulur. “The BFG” bir dostluk öyküsü gibi görünüyor ama devi insanlaştıran küçük bir kızın masalı aslında. Sophie, en baştan itibaren olgun, akıllı bir çocuk olarak çıkıyor karşımıza. Dev ise pısırık ve çekingen. Sophie devi daha cesur ve kendine güvenli olması için teşvik ederken onu uygarlığın bir parçası haline getirmek için çaba gösteriyor. Öykünün rüyalarla olan yakın akrabalığını da unutmamak gerekiyor. BFG’nin işi rüyaları yakalamak ve çocuklar için güzel rüyalar hazırlamak. Filmin yönetmen Steven Spielberg’in de bize bir rüya hazırladığı söylenebilir... Spielberg’in devi, Mark Rylance’ın dokunaklı yorumunun da katkısıyla daha hüzünlü ve acılı bir dev olarak geliyor karşımıza. (Netflix)