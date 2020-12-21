Yine mahkemelik oldular 0:00 / 0:00

Daha önce 'Fi' kitabı nedeniyle davalık olan Başak Sayan ile Azra Kohen bu kez sosyal medya paylamı nedeniyle mahkemenin yolunu tutacak. Sayan, Kohen'e tazminat davacı açacak

HABERTURK.COM

Başak Sayan, 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını 2011'de, Azra Kohen ise 'Fi' adlı kitabını 2013'te yayımladı. Bu kitap, 2017'de aynı adla diziye uyarlandı.

Dizinin yayınlanmaya başladığı günlerde Başak Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Fi'de kendi kitabı 'Bağlanma Korkusu'ndan aşırma olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine Azra Kohen, Başak Sayan'a tazminat davası açtı.

Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Başak Sayan'ın Azra Kohen'e 3 yıllık faizleriyle birlikte 150 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Bu dava henüz yeni sonuçlanmışken Başak Sayan ile Azra Kohen'e mahkeme yolu yeniden göründü. Bu kez Başak Sayan, Azra Kohen'e tazminat davası açacak. Nedeni ise yine bir sosyal medya paylaşımı olsa da konu bu kez farklı.

Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Müvekkilimiz Sayın Başak Sayan, 20.12.2020 tarihinde, her hafta olduğu gibi bu hafta da instagram hesabındaki takipçilerine kitap önerisinde bulunmuş ve bu kapsamda şahsi hesabından Stanislaw Lem'in "Aden" isimli kitabını tanıtmıştır. Aynı tarihte Sayın Azra Özge Kohen, şahsına ait Instagram hesabının gerek "akış" gerek ise "hikaye" paylaşım kısmında, müvekkilimiz Sayın Başak Sayan'a ait instagram hesabını etiketleyerek "Yalancı, İftiracı, Art Niyetli, Tescilli Yalancı, Sürekli Belden Aşağı Vuran, Paylaşımlarını Görünce Sanırsınız ki İnsan" vb. şekilde hakaretlerde bulunmuş ve Sayın Başak Sayan'ın Stanislaw Lem'in "Aden" kitabını tavsiye edişiyle, nedeni bilinmez bir anlayışla kendisini ima ettiğini iddia etmiştir. Oysa müvekkilimiz Sayın Başak Sayan, konu olan instagram mesajında Sayın Azra Kohen'e yönelik herhangi bir iddiada ve imada bulunmamış, takipçilerine kitap tavsiyesinde bulunmak dışında bir amaç gütmemiştir. Sayın Azra Kohen'in de mesajında belirttiği gibi, "Aden" isimli pek çok kitap vardır ve Sayın Başak Sayan söz konusu mesajında Azra Kohen'den hiç bahsetmemiş ismini anmamış olmasına rağmen Sayın Azra Kohen'in, müvekkilimize milyonlarca kişi önünde hakaret etmesi, suçtur.

Aynı paylaşımda kitaplarında sadece Kohen soyadını kullanan Azra Kohen'in soyadının "Eşsizliğine" vurgu yapması manidardır. Ancak Kohen'e şunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Türkiye artık bir takım mahfillerin ve lobilerin yargıya etki ettiği eski Türkiye değildir. Kohen'in bu açık şantajını reddediyoruz.

Azra Kohen'in müvekkilimize yönelik tüm hakaretlerine ilişkin suç duyurusunda bulunacağımızı ve aleyhine tazminat davası açacağımızı siz sayın basın mensupları ile paylaşıyoruz."