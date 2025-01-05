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        Haberler Gündem Politika "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz" | Son dakika haberleri

        "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:07
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        "Bu sürecin barışa evrilmesini istiyoruz"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, görüşmenin kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

        Bakırhan, süreçten umutlu olduğunu belirterek, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur." diye konuştu.

        Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin." dedi.

        Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve partililer katıldı.

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