Bu sayılar neden uğursuz? İşte rakamların gizli tarihi...

Yunan, İskandinav mitolojisi: 13

Aslında 13 sayısının uğursuz olduğu bizim ülkemiz de dahil birçok inanışta lanetli kabul ediliyor. Hristiyanlıkta 13'ün uğursuz sayılmasının nedenleri için bir çok şey söylense de asıl kabul edileni, Hz. İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde masada bulunan 13. kişinin yani Yahuda'nın onu ele vermesidir. Bu sebeple Hristiyanlar'da da bir çok otelde, asansörde ve 13. kat ve 13 numaralı odalar yoktur.

İskandinav mitolojisinde de 13 uğursuz sayılır çünkü Tanrı Loki diğer 12 tanrının katıldığı bir şölene 13. olarak gider ve eğlence bozulur. Gece sonunda İskandinav halklarının en gözde tanrısı Balder'in ölür.