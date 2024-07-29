Bu nesnelere asla karbonat dokundurmayın: İşte karbonatla temizlememeniz gereken 10 eşya!
Ev temizliğinde doğal çözümler arayanların sıkça başvurduğu karbonat, her zaman güvenli bir seçenek olmayabilir. Bazı nesneler ve yüzeyler, karbonatla temizlendiğinde beklenmedik şekilde zarar görebilir. Peki, hangi eşyaları karbonatla temizlemekten kaçınmalısınız? İşte, asla karbonat sürmemeniz gereken 10 eşya!
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Karbonat, yaygın kullanılan bir temizlik malzemesidir. Karbonat, çay ile kahve lekelerini porselenlerden temizlemekten spor üniformalarını beyazlatmaya kadar pek çok amaçla kullanılabilir. Ancak, temizlik söz konusu olduğunda karbonatın da sınırları vardır. Karbonatın hafif aşındırıcı özellikleri, çizilmeye yatkın malzemeler için ideal bir temizleyici olmasını engeller. Haberimizde karbonatla asla temizlenmemesi gereken eşyaları derledik. İşte, detaylar...
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1. AYNALAR VE PENCERELER
Karbonat, sert yüzeylerdeki lekeleri temizlemek için iyi olan hafif bir aşındırıcıdır ancak cam veya pencereler gibi çizilmeye meyilli malzemeleri temizlerken karbonattan kaçınılmalıdır. Karbonat, aynalarda ve pencerelerde mikro çizikler bırakarak donuk bir görünüm yaratabilir ve geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.
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2. SERAMİK CAM OCAKLAR
Aynalar ve pencereler gibi, seramik cam ocak temizliğinde de, yüzeyin çizilmesini önlemek için karbonat kullanımından kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine pişmiş kalıntıları çıkarmak için krem temizleyici ve/veya kazıyıcı kullanabilirsiniz.
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3. ALTIN KAPLAMA MUTFAK EŞYALARI
Tabaklar, servis parçaları, cam eşyalardaki altın kaplama; kırılma, çizilme veya aşınmayı önlemek için dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Altın kaplamayı karbonatla ovalamaktan kaçınmalısınız, bunun yerine bu hassas eşyaları yıkarken bulaşık deterjanı, aşındırıcı olmayan süngerler ve mikrofiber bezler gibi nazik temizleyiciler tercih edebilirsiniz.
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4. ALÜMİNYUM TENCERE
Karbonat alkalidir ve alüminyum, herhangi bir alkali türüne uzun süre maruz kaldığında metalin oksitlenmesine ve yüzey renginin değişmesine neden olabilir. Yine de karbonat kullanarak alüminyum bir tencereyi temizlemek istiyorsanız metalin oksitlenmesini ve bununla ilişkili renk bozulmasını önlemek için maruz kalma süresini azaltabilirsiniz, yani yıkadıktan sonra hemen ve iyice durulamalısınız.
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5. MERMER VEYA KUVARS TEZGAHLAR
Karbonatın aşındırıcı özellikleri, zamanla mermer ve kuvarsta hasara yol açabilir. Karbonat, mermer ve kuvars yüzeylerin üst koruyucu tabakasının aşınmasına neden olabileceğinden günlük temizleyici olarak kullanmayı bırakmalısınız. Bunun yerine kalıcı hasarlardan kaçınmak için krem veya sıvı temizleyiciye yönelebilirsiniz.
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6. AHŞAP ZEMİNLER VE MOBİLYALAR
Karbonat, ahşap zeminlerde ve mobilyalarda mikro çiziklere neden olur, sızdırmazlık maddesini aşındırır ve ahşaba donuk bir görünüm kazandırır. Özellikle sızdırmazlık maddesinin aşınması bir sorundur çünkü ahşap zeminleri veya mobilyaları donuk göstermenin yanı sıra ahşabı pahalı ve zaman alıcı ev onarım çalışmaları gerektirebilecek maliyetli hasarlara karşı savunmasız hale getirir.
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7. DERİ KOLTUKLAR
Deri, malzemeyi esnek tutan doğal yağlara sahiptir. Ancak karbonat, bu doğal yağların malzemesini soyarak deri olan her şeyi -ister mobilya, ister giysi, ister ayakkabı olsun- kuru, buruşuk ve çatlak halde bırakır.
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8. BOYALI YÜZEYLER
Karbonatın aşındırıcı yapısı, pürüzsüz boyalı yüzeyleri çatlatır ve çizer. Dolayısıyla değerli bir boyalı mobilyanız veya temizlemek istediğiniz boyalı bir duvarınız varsa karbonattan kaçınmalısınız. Bunun yerine, tüm boyalı yüzeyler için aşındırıcı olmayan, hafif bir temizleyici seçebilirsiniz.
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9. BAKIR TAVA
Bakırdan olan tencere ve tavalarda karbonat kullanmaktan kaçınmalısınız. Karbonat, bakırla reaksiyona girerek kararmasına ve karardıktan sonra renginin ve parlaklığının geri kazanılmasının zorlaşmasına neden olur.
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10. FİBERGLAS KÜVET
Fiberglas bir küvetiniz varsa karbonat kullanmaktan kaçınmanız gerekebilir. Bu ürünleri kullanmak cazip gelebilir çünkü etkilidirler. Ancak fiberglas küvetinizin yüzeyini bir kez çizdiğinizde bu mikro çiziklerin her birinde bakteriler büyüyeceği için daha hızlı kirlenmeye başlar bu yüzden kullanılmamalıdır.
Kaynak: Better Homes and Gardens