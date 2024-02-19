Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Kartal'da kadın maganda çarptığı aracı takip etti, yol kesti! - Güncel haberler

        Çarptığı aracı tekmeledi, otomobille yolunu kesip tehdit etti

        Trafik magandalarının neden olduğu kabuslara ilginç bir olay eklendi. Bu kez de İstanbul Kartal'da bir kadın sürücü, çarptığı aracı takip edip yolunu kesti. Ardından da otomobili tekmeledi. Akılalmaz anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:41 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kartal'da Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Baran Gür ile tartışan Özlem Ç., "Senden mi korkacağım, polis çağır" diyerek tepki gösterdi ve aracı tekmeledi.

        DHA'nın haberine göre Özlem Ç. olay yerinden ayrılan sürücüyü uzun süre takip ederek otomobiliyle yolunu kesti. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay, 2 Şubat Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Ç. yönetimindeki otomobil, Baran Gür'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı.

        REKLAM

        ARACI TEKMELEDİ

        Tartışmanın uzaması üzerine görüntü alan Baran Gür'e tepki gösteren Özlem Ç. tehdit ve hakaretlerde bulundu. "Polis çağıracağım" diyen Baran Gür'e karşılık veren Özlem Ç., "Çağır oğlum, senden mi korkacağım. İstediğini çekebilirsin" dedi. Özlem Ç. aracına geçen Baran Gür'ün üzerine yürüdü. "Kadınsın diye bir şey yapmıyorum" şeklinde tepki gösteren Baran Gür'e Özlem Ç., "Yap, adamsan yap diyerek" çarptığı aracı tekmeledi.

        ARACI TAKİP ETTİ, YOL KESTİ

        Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Baran Gür, bu kez de takip edildi. Otomobille Gür'ün kullandığı aracı dakikalarca takip eden Özlem Ç., bir süre sonra aracın önünü kesti. Araç sürücüsü Baran Gür yoluna devam ederken, tartışma araç camlarından da sürdü. Özlem Ç.'nin kullandığı otomobil, takip sırasında aracı bir kez daha geçmeye çalışırken, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

        YAŞANANLAR KAMERADA

        Yaşanan olayı saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına alan hafif ticari araç sürücüsü Baran Gür, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kazanın ardından çıkan tartışma, Özlem Ç.'nin aracı tekmelediği anlar ile dakikalarca süren takip ve yol kestiği anlar görüntülere yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        Habertürk Anasayfa