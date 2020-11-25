Bu kez Askıda Pizza

Türk Kızılayı, Trabzonlu pizza zinciri Crakers ile ihtiyaç sahipleri için bir kampanya başlattı. Sosyal medyada tartışma konusu olan kampanya, özellikle pandemi sonrası belediyelerin ve bazı kuruluşların yaptığı şekliyle askıya bırakılan 'iyilik' iddiasıyla dikkat çekti. Son olarak MHP'nin çok konuşulan 'Askıda Ekmek' kampanyası ile gündeme gelen uygulamada bu kez askıya ekmek değil pizza çıktı.
PİZZALAR AŞEVİNDE TOPLANACAK
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kızılay'a 'Askıda Pizza' kampanyası için teklif götüren Crakers'ın onay verildi. Pizza firması tarafından "İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askıya sen de bir pizza bırak” sloganıyla tanıtım yapılmaya başlandı. Gerçekleştirilen bu kampanyaya göre 7 ilde 17 şubesi bulunan pizza firması tüm Türkiye'de günlük askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra İstanbul şubesi aracılığıyla pizzaları imal edip, Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edecek.
İYİLİK ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ
Kızılay Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, Habertürk’e yaptığı açıklamada Kızılay'ın kurulduğu günden beri, kişi ve kuruluşların verdiği destekle iyilik yolculuğuna devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Dünyanın son bir yıldır yaşadığı pandemi süreci kişi ve kuruluşların Kızılay’a destek olma, Kızılay ile birlikte ‘iyilik yapma’ alışkanlıklarına yeni bir şekil vermiştir. Şöyle ki; pandemi sürecinde e-alışveriş tüm dünyanın yaşamına daha fazla girmiş, insanlar ‘iyiliklerini’ de bu yeni yaşam tarzı ile uyumlu hale getirme arzularını daha fazla ifade eder olmuşlardır. Bu taleplere kayıtsız kalmayan birçok büyük platform alışveriş süreçlerinin içerisine ‘iyilik’ kalemleri de eklemiş, tüketiciler uygun gördükleri sivil toplum kuruluşlarına bu yolla destek olmuşlardır."
İHTİYAÇ SAHİBİNE PİZZA İKRAMI
Kızılay'ın da büyük markalarla işbirliğine gittiğine dikkat çeken Şahin, "Bir pizza markası da kendi imkanları oranında, kendi müşteri kitlesinin desteğini Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istemiş, Kızılay da bu iyi niyete kayıtsız kalmamıştır. Kızılay özellikle İzmir depremi sürecinde yüzlerce marka ile işbirliği yapmıştır. Bunların arasında Türkiye’nin en büyük pizza zincirleri de bulunmaktadır. Yereldeki markaların da Kızılay ile işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan yeni çalışma sonucunda Kızılay Aşevlerinden faydalanan ihtiyaç sahiplerine bir öğün pizza ikram edilecektir ve bu da Kızılay’ı çok mutlu edecektir" diye konuştu.
"ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK"
Crakers Pizza yetkilileri ise “Bu alanda birçok belediye askıda ekmek, askıda fatura, askıda yemek, gibi uygulamalara gitti. Biz de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Proje tamamıyla pandemi sonrası gelişti. Bu talebi biz Kızılay’a ilettik, onlar da kabul ettiler” İfadelerini kullandı.
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