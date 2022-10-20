Bu ipuçları ile telefonlarınızın üretkenliğini artırın!

İPHONE KULLANICILARINA PÜF NOKTALAR!

Cihazlardaki bu çok bilinmeyen özellik sayesinde erişilebilirlik ayarlarından kullanıcının isteğine göre ayarlamalar yapılabiliyor. Üç kez dokununca el fenerinin yanması, iki kez dokununca kameranın açılması gibi özellikler için Ayarlar/Erişilebilirlik/Dokunma/Geri Dokunma'ya gidip kendilerine en uygun işlevi seçerek istediği gibi ayarlayabilirsiniz.