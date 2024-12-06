Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçede 6 yıl boyunca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptığını söyledi. Bu dönemde kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Yamalı, "Kadınlara yönelik geziler, etkinlikler düzenlemiştik. Şu anki Başkanımız da benzer etkinlik yapıyor. Bu etkinlikler kadınları ekonominin içerisinde olması noktasında teşvik ediyordu" dedi.

Yamalı, kadınların ilçe ekonomisinin içinde olduğunu vurgulayarak, "Her girdiğiniz dükkanda neredeyse hep kadın görürsünüz. Hanönü bu konuda çok şanslıdır. Çünkü kadınların olduğu yerler, temiz hijyenik ve kalitelidir. Bunun sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağına inanıyorum. Kahvehanede, markette, benzinlikte, parkta, terzide, restoranda kadınlar var" diye konuştu.