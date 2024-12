Restoran işleten Serpil Özdemir de her çeşit yemeği yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Otuz yıl önce ilk önce pastane açtık. O zamanlar kadınlar çok fazla yoktu. 'Ne işin var, buralarda çalışılır mı' gibi tepkiler almıştık. Sonra eşimin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gittik. Bir süre sonra geri döndük. Geldiğimizde restoran açtık. Şimdi her yerde kadınlar çalışıyor. Tekstilcisi, pazarcısı, pastanesi, lokantası, marketi her yerde bayanlar çalışıyor. Biz de lokantada yemek, ızgara, pide yapıyoruz."