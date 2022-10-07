Süper Lig'de 19 takımın yer alması sebebiyle her hafta bir takım bay geçiyor. Ligin 9. hafta maç fikstürünün TFF tarafından açıklanmasının ardından Galatasaray'ın bu hafta yer almaması "Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu, bay mı geçiyor?" sorularını akıllara getirdi. Peki, Galatasaray'ın maçı ne zaman, bu hafta maçı yok mu?