Romantizm dolu bir haftaya giriyoruz. Hafta başında ilişkilerde ciddileşebilir veya sorunlu ilişkilerde pürüzleri ortadan kaldırabiliriz. Haftanın son günlerinde ise görünmez kazalara dikkat etmekte fayda var. Peki burçları yeni haftada ayrı ayrı neler bekleyecek dersiniz? 21-27 Ekim haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya güzel başlıyorsunuz sevgili Koçlar… Kariyerinizde her şey yolunda gözüküyor. Ancak ilişkilerde daha sakin olmanız gerekiyor. Çünkü Merkür retrosu yaklaşırken iletişimde kopukluklar meydana gelebilir. Özellikle hafta sonu daha sakin olmanız ve orta yolu bulmanız gerekiyor. Yalnız olanlar adına konuşursak yeni başlangıçlar için pek uygun bir zaman değil. Bunun haricinde gündeminizde kredi, borçlanmalar ve miras konuları olabilir. Bu sıralar karşınıza ödemediğiniz bir borcunuz çıkabilir. Ödenmesi gereken paranızı düzene sokmak isteyeceksiniz. Son olarak yeni bir şeyler imzalamak, yeni bir eşya satın almak için Merkür gerilemesinin bitişini beklemenizi tavsiye ederim.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar yeni hafta sizler için güzel geçecek. Bu hafta ikili ilişkiler önem kazanıyor. Anlaşmalar için güzel bir zaman dilimi olabilir. Ancak hafta sonuna doğru Merkür gerilemesinin yansımalarını hissedeceksiniz. Bu nedenle güzel başlangıçları, anlaşmaları, hafta sonuna bırakmayın. Retro yaklaşırken, iş hayatınızda gizli haberler duyabilirsiniz. İlişkilerde zıtlaşma yaşanabilir. Başvurularınızda eksik belge çıkabilir. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Kariyeriniz ise bir süredir yoğun geçiyor, zorlanabilirsiniz. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Bu da sağlığınıza yansıyacak. Hafta sonu ise evinize vakit ayırmak, evinizle alakalı değişiklik yapmak isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları. Yeni haftanın başı, iş başvuruları için verimli ve güzel olacak. İş arayışınız varsa, mevcut işinizi bırakmak istiyorsanız fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu etki hafta ortalarına kadar devam edecek fakat hafta sonuna doğru Merkür gerilemesinin etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Bu dönemde çok emin olduğunuz konularda yanılgı yaşayabilirsiniz. Anlaşılamadığınızı hissedebilirsiniz. Elektronik eşyalarınız sizi yüz üstü bırakabilir. Daha temkinli hareket etmenizde fayda var. Bunun yanında aşk ve ilişkilerde biraz agresif olabilirsiniz. Aile içinde hafta sonuna doğru sinirler gerilebilir. Son olarak sağlıkta spor yapıyorsanız incinmelere dikkat etmenizi tavsiye ederim.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler… Yeni haftada özellikle aşk ve ilişkiler konusunda oldukça şanslısınız. Heyecan duymanıza sebep olacak yeni tanışmalar bu dönemde olabilir. Güzel telefon haberleri, mesajlar alabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı da mutluluk verici haberler duyabilirsiniz. Kariyerinizde kendinizi ispatlayabilirsiniz. Kısaca hafta sonuna kadar şans ve fırsatlar ayağınıza gelecek. Öte yandan Merkür gerilemesi yaklaşırken birtakım duraksamalar olabilir. Elektronik eşyalarda sorun yaşanabilir. O dönemde başlayan ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Bu nedenle büyük planlarınızı hafta ortalarına kadar yapmaya çalışın ve işlerinizi tamamlayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftada ev ve aile konuları gündeminizde olacak. Hafta başında kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Bunun yanında aile içinde yeni kararlar verebilirsiniz. Özellikle hafta sonu bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem Merkür gerilemesi başlamadan sorunlara çözüm bulmanız ve bir anlaşmaya varmanız olacaktır. Bunun yanında ev alım satım işlerinde de birtakım sorunlar olabilir. Alımlar satımlar için uygun bir zaman değil. Bu nedenle işlerinizi ya hafta başında tamamlayın ya da kasım sonunu bekleyin. Kariyerinizde ise hafta ortaları güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başaklar… Yeni hafta sizler için oldukça keyifli geçecek. 21 Ekim haftasında kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın arkadaşlarınızla güzel planlar yapacak, iç içe olacaksınız. Eğer eğitiminiz devam ediyorsa başarılarınız artabilir. Çalışıyorsanız ve reklam sektöründeyseniz güzel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe günü iş hayatınızda dikkat çekebilirsiniz. Bu hafta ayrıca seyahat planları gündeminizde olacak. Yine kardeşlerinizle veya yakın arkadaşlarınızla bir yere gidebilirsiniz. Maddi konularında ise harcamalar göze çarpıyor. Özellikle hafta sonu paranızı dikkatli kullanmanız, risk almamanız gerekiyor. Sağlığınızda özellikle soğuk algınlıklarına dikkat etmenizde fayda var.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelelim Terazilere… Yeni haftayla beraber para konularında güzel bir döneme giriyorsunuz. Özellikle hafta ortalarına kadar bu fırsatı iyi değerlendirirseniz kazançlarınızı artırabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Kazancınız artabilir ama Merkür gerilemesinin yaklaşmasıyla lüzumsuz harcamalarda da bulunabilirsiniz. Daha sonra da pişmanlık duyabilirsiniz. Bu dönem ayrıca dış görünüşünüzü değiştirmek isteyeceksiniz. Hafta ortası ise sosyalliğiniz artacak. Hatta bulunduğunuz ortamda fırsatlar elde etmeniz olası gözüküyor. Öte yandan hafta sonuna doğru agresif ve inişli çıkışlı bir ruh haline bürünebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Yeni haftada ani ve yeni başlangıçlar gündemde olacak. Özellikle aşk hayatınız oldukça renkli ve hareketli gözüküyor. Bulunduğunuz ortamda dikkatleri hemen üzerinize toplayacaksınız. Bunun üzerine bir de iletişim gücünüz eklenince istediğiniz herkesi etkilemeyi başaracaksınız. Kariyerinizde de ikna kabiliyetiniz yüksek. Özellikle hafta başı bu gücünüzü kullanarak güzel işlere imza atabilirsiniz. Patronlarınızla aranız oldukça iyi. Eğer işinizden memnun değilseniz yeni fırsatlar gözüküyor hafta ortasında. Hafta sonu ise Merkür gerilemesinden önce biraz daha kendinizi yorgun hissedebilir ve evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları. Eğer güzel değerlendirebilir ve bardağın dolu tarafını görürseniz güzel bir hafta yaşayacaksınız. Bu haftanın gündemini yüzleşmeler oluşturacak. Eskiden çok yakın olduğunuz fakat artık görüşmediğiniz insanları düşünebilir onlardan haber alabilirsiniz. Fakat bu karşılaşmalardan hemen romantik çıkarımlar yapmayın. Kendinizi eskilere kaptırmayın. Çünkü yine üzülebilirsiniz. Bunun yanında var olan ilişkilerde ufak bir zorlanma olabilir. Kendinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz. Maddi konulara gelirsek hafta başı güzel yatırımlar yapabilirsiniz fakat hafta sonu daha dikkatli olmanız gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar… Yeni haftanın gündemini sosyal ilişkiler oluşturuyor. 21 Ekim haftasında sosyalliğinizde artış olacak. Farklı ve eğlenceli ortamlara gireceksiniz. Hayallerinizi, fikirlerinizi dostlarınızla paylaşacak ve onlardan büyük destekler göreceksiniz. Kısaca yeni planlarınızı hayata geçirmek adına güzel yardımlar alacaksınız. Bunun yanında bu projelerinizi 26 ve 27 Ekim’de, Merkür’ün durağan olduğu dönemde hayata geçirmemekte fayda var. İlişkilere gelirsek mevcut birliktelikler güzel ilerliyor. Sorunlu ilişkilerde ise sorgulamalar hakim olacak. Hafta sonunda ise para alışverişlerine dikkat etmenizi tavsiye ederim.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Bu haftanın gündemini iş ve kariyer konuları oluşturuyor. Özellikle çalışma ortamınızda kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilir ve kanıtlayabilirsiniz fakat patronlarınızı bu dönemde sinirlendirmemeye özen gösterin. Onların suyuna gitmeye çalışın. Eğer okuyan bir Kova burcuysanız Merkür gerilemesi yaklaşırken üzerini örttüğünüz sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Aşk hayatınızda ise durağan bir dönem aslında. Ama bu dönemi olumsuz değerlendirmeyin. İlişkilerde problemleri eksiklikleri gözden geçirmeye bakın. Zaten kasım sonunda gerilemenin bitişiyle beklediğiniz haberler alacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Sevgili Balıklar yeni haftanın gündemini yolculuklar ve seyahatler oluşturuyor. Eğitim için farklı bir ülkeye gitme planı yapabilirsiniz. Eğer seyahat planınız yoksa yurt dışından biriyle iletişim trafiğiniz artacak. Kısaca yurt dışı anlaşmaları, seyahatleri için güzel bir zaman dilimi olacak. Yeni planlar, girişimler için salı ve çarşamba günü güzel gözüküyor. Öte yandan hafta sonu ise Merkür durağan hale geliyor. Aksaklıklar gecikmeler meydana gelebilir. Bu nedenle iş ortamında sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Hafta sonu ise maddi konular dikkat!