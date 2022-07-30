Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,01 kazançla 2.592,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.520,84 puanı, en yüksek 2.593,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,01 kazançla 2.034,78 puana, Mali Endeksi yüzde 2,48 artışla 2.557,74 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,50 yükselişle 4.402,59 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,13 kazançla 2.817,27 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,55 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 19,10 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 18,34 ile AG Anadolu Grubu Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,34 ile Sinpaş GYO, yüzde 5,51 ile Pegasus Havayolları, yüzde 5,40 ile Turk İlaç ve Serum Sanayii şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 112 milyar 320 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 106 milyar 255 milyon lirayla Ford Otomotiv, 99 milyar 635 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.

YÜZDE 0.6'LIK ARTIŞ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 artışla 1.014 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 kazançla 6 bin 794 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,12 değer kazanarak 17,9200 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,71 artışla 18,2580 lira oldu.

Geçen hafta 21,4220 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,94 kazançla 21,8380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 değer kazanarak 18,8460 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2021 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2021 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 780,20 1.008,00 1.014,00 0,60 29,97 Cumhuriyet 5.161,00 6.754,00 6.794,00 0,59 31,64 ABD Doları 13,2030 17,7220 17,9200 1,12 35,73 Avro 15,0320 18,1290 18,2580 0,71 21,46 İngiliz Sterlini 17,9310 21,4220 21,8380 1,94 21,79 İsviçre Frangı 14,5400 18,5010 18,8460 1,86 29,61