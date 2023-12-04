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        "Bu hafta bir kış haftası olacak"

        Türkiye haftanın ilk gününde tekrar sağanak yağışların ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Genel olarak bu hafta bir kış haftası olacak. Hava sıcaklıkları rüzgarlar kuzey yönlerden esmeye başladığı için düşerken, neredeyse her güne bir miktar yağış düşüyor" dedi

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 04.12.2023 - 17:39 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:40
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        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
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        Salı günü batı ve güney bölgeler için haftanın güneşi görebildiğimiz günü, Marmara’da hava çoğunlukla parçalı-çok bulutlu.

        Güneşi bir süre kısa süreli görebilecek İstanbul’da hava sıcaklıkları 10 ila 13°C arasında seyrediyor. Mevsim ortalamalarına yakın bu sıcaklıklarda mont ve kışlık giysiler kullanırız. Güne erken başlayanları İstanbul’da ve Marmara genelinde rüzgar poyrazdan karşılıyor. Sabah saatleri hissedilen sıcaklık 10°C’nin altında ve Marmara’da bu hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri de yağmur görebileceğiz.

        Bu haftanın kuvvetli yağmurları 6 Kasım Çarşamba günü Ege kıyılarında başlıyor. İzmir, Aydın, Çanakkale ve Akdeniz’de Antalya bu çarşamba ve perşembe (6-7 Aralık) kuvvetli yağmur alacak görünüyor. Doğu bölgelerde soğuk havanın yağışları kar şekline dönüştürmesiyle Muş-Bitlis ve çevre iller beyaz örtüye kavuşurken kar ülkenin doğu ve güneydoğu yükseklerinde hafta sonu gelirken etkisini arttırabilir.

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        Batı bölgelerde ise yağışların tamamı (Kıyı merkezler için) yağmur şeklinde olacak. İstanbul’da bu hafta da kar yağışı beklenmiyor.

        7 Kasım Perşembe şimdiki tahmin değişmezse İstanbul yeniden sağanak altında kalıyor, perşembe ayrıca Akdeniz kıyılarında su baskınlarına yol açabilecek kuvvette yağış görünüyor.

        Ankara tıpkı İstanbul gibi bu hafta yağmurlu, salı günü hariç başkentte her gün biraz ıslanırız fakat toplam yağış miktarının Ankara’da hayatı etkileyecek boyutta olmadığı görünüyor.

        Genel olarak bu hafta bir kış haftası olacak. Hava sıcaklıkları rüzgarlar kuzey yönlerden esmeye başladığı için düşerken, neredeyse her güne bir miktar yağış düşüyor. Yağışlardan en az Orta Karadeniz çevresi etkilenecek, diğer kıyılarda ise şemsiyeleri yağmurlukları hazırlayalım. Sonbahar kurak ve sıcak fırtınalarla başlamıştı ancak aralık ayında daha uzun süreli ve düşük tempolu yağmurlar ile su havzalarında iyileşme devam edecektir. Yine de bu yıl su seviyelerimiz ortalama bir yılın yarısı kadar, yani yüzde 50 suyumuz halen kayıp. Bu hatırlatmayla herkese sağlıklı haftalar.

        Fotoğraflar: İHA

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