04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren 8 film şöyle:
YANGIN YERİ
Richard Ford'un aynı isimli romanından Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan "Yangın Yeri" adlı film, 1960'lı yıllarda Montana'ya taşındıktan sonra babasının işsiz kalmasının akabinde ailesinin dağılışına şahit olan Joe Brinson'ın hikayesini anlatıyor.
Orijinal ismi "Wildlife" olan yapımın başrollerini Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan ve Ed Oxenbould paylaşıyor.
3 HAYAT
Yönetmen Jafar Panahi'nin son filmi olan 3 Hayat, kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediniyor. İran yapımı, dram türündeki film, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.
"KİMSESİZ ÇOCUK REMİ"
Fransız yazar Hector Malot'un aynı adlı kitabından Antoine Blossier tarafından sinemaya uyarlanan film, henüz bebekken terk edilmiş olan Remi'nin hikayesini anlatıyor. Filmde, Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier ve Nicholas Rowe rol alıyor.
KIZ
Yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Dhont'un üstlendiği, Cannes'de "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan "Kız" adlı film, ayrıca Cannes'de "En İyi İlk Film" dahil dört dalda ödül kazanmıştı. Belçika ve Hollanda ortak yapımı film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki Lara'nın hikayesini ele alıyor.
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