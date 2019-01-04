Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari'nin üstlendiği filmin konusu ise özetle şöyle:

"Burak, Mete ve Çağlar çok yakın arkadaşlardır. Birkaç yıl önce evlenen Burak'tan sonra şimdi sıra Çağlar'dadır. Çağlar, Gamze'ye sırılsıklam aşık olsa da Gamze'nin babası Çağlar'ı kızına layık görmemektedir. Gamze'nin babası Timur Bey, onları ayırmak için düğünden bir gün önce gerçekleşecek olan bir bekarlığa veda partisi düzenler. Fakat ortalığın karışmasıyla plan bambaşka bir hal alacaktır."