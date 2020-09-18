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Bu hafta 5 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler (18 Eylül 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Ünlü oyuncu Rosamund Pike'ın başrolünde oynadığı Radyoaktif, hayatta şansları bir türlü yaver gitmeyen iki gencin hikayesi etrafında dönen Ben Böyle Şansın ve daha pek çok film sinemaseverlerle buluştu. İşte vizyona giren filmler

18.09.2020 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Vizyona giren filmler
AA

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluştu...

RADYOAKTİF

Marjane Satrapi'nin yönettiği Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy, Jonathan Aris, Sam Riley ve Aneurin Barnard'ın başrollerinde yer aldığı Radyoaktif izleyici ile buluştu. Rosamund Pike'ın, Nobel Ödülü'ne uzanan ilk kadın olan Marie Curie'ye hayat verdiği film; 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birine imza atan Marie Curie'nin, bilim adına yaptıkları çalışmalarda da partneri olan eşi Pierre Curie başta olmak üzere dönemin bilim camiasında hak ettiği yeri almak için verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor.

AJAN JADE BLACK

Terry Spears'ın yönetmenliğini üstlendiği Ajan Jade Black, tasarladığı planı gerçekleştirmek için firarda olan eski bir ajanı bertaraf etmesi için görevlendirilen Ajan Jade Black'in hikayesini anlatıyor. Katie Burgess, Connie Franklin, Sidney Flack ve Luke Wyckoff gibi isimlerin rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Titus Fox yaptı.

AFTER: PARAMPARÇA

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Dylan Sprouse ve Candice King'in rol aldığı After Paramparça'nın yönetmenliğini Roger Kumble yaptı. Anna Todd'un çok satan roman serisinin ikinci film uyarlaması olan yapım; aralarındaki tutkuya rağmen gelgitli bir ilişkiye sahip olan iki genç arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.

BEN BÖYLE ŞANSIN

Gençlik filmi Ben Böyle Şansın, hayatta şansları bir türlü yaver gitmeyen iki gencin komedi ağırlıklı hikayesi etrafında dönüyor. Samet Çakırtaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Özgür Esat Şentürk, Umut Oğmen, Zeliha Çakırtaş, Akın Ayvaz ve İlknur Aygün oynuyor.

SCOOB

Hanna-Barbera'nın ünlü animasyon serisi Scooby-Doo'nun sinema filmi olan Scoob!, Shaggy ile Scooby-Doo'nun ahbaplığının nasıl başladığını ve Gizem Avcıları ekibinin diğer üyeleri ile nasıl bir araya geldiklerini anlatıyor. Tony Cervone'nin yönetmenliğini yaptığı ABD yapımı film, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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