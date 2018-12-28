EŞİTLİK SAVAŞÇISI

ABD Yüce Mahkemesi yargıcı ve insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'ün eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi konu alan "Eşitlik Savaşçısı"nın yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor. Senaryosu Daniel Stiepleman'a ait olan biyografi türündeki filmin başrollerinde Felicity Jones, Justin Theroux, Armie Hammer, Cailee Spaeny, Jack Reynor, Kathy Bates ve Sam Waterston gibi isimler oynuyor.