29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girdi.
KATİL AVCISI
Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki "Katil Avcısı"nın başrolünde Gerard Butler yer alıyor.
Başarılı oyuncuya Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Zane Holtz, Toby Stephens ve Henry Goodman'ın eşlik ettiği film; Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altındaki Amerikan denizaltısında bulunan bir grup deniz komandosunun, 3. Dünya Savaşı'na engel olma mücadelesini konu ediniyor.
LORO
Paolo Sorrentino'nun yönettiği; Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen ve Giovanni Esposito'nun rol aldığı Loro izleyici ile buluşacak. İtalyan sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist Paolo Sorrentino'nun senaryosunu Umberto Contarello ile birlikte yazdığı film, skandallarıyla anılan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtıyor.
Sorrentino, son filmi Loro'da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor. Ünlü yönetmen; biyografi türündeki filmde siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi'nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor.
KURSK
Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki Kursk, 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini anlatıyor. Belçika yapımı filmde 2000 yılında gerçekleşen denizaltı felaketi ve sonrasında yaşanan olaylar hatırlatılırken yaşam mücadelesi veren mürettebatın ailelerinin onları kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldığı siyasi engeller ve zorluklar da beyaz perdeye taşınıyor.
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