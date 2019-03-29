BANA BİR AŞK ŞARKISI SÖYLE

Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönettiği Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, en yakın arkadaşı tarafından düzenlenen bir planla hayatı bambaşka bir yola giren bir adamı odağına alıyor. Dram türündeki filmde Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Alihan Türkdemir ve Pejman Bazeghi rol alıyor.