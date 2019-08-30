Bu filmin çekimi 20 yıl sürecek

Usta yönetmen Richard Linklater 'uzun soluklu' bir film için kolları sıvadı. Çekimlerine 2002'de başladığı ve 2014'te tamamladığı Boyhood filminden sonra Linklater, yeni filmi 'Merrily We Roll Along'un çekimlerinin de 20 yıl süreceğini söyledi.

Yönetmen Richard Linklater

Stephen Sondheim'ın 1981 tarihli aynı adlı müzikalinden beyazperdeye uyarlanacak filmde başrolleri Blake Jenner, Beanie Feldstein ve Ben Platt paylaşacak.

Franklin Shepard'ı filmde Blake Jenner canlandıracak.

Müzikali ilk olarak 80'li yıllarda gördüğünü ve aşık olduğunu söyleyen Richard Linklater, "Önümüzdeki yirmi yılı bir Sondheim müzikalinin dünyasında geçirmekten daha iyi bir şey düşünemiyorum. Birçok yıla yayılacak bir filme başlamak benim için çok da kolay olmuyor ama bu filmin hikayesinin hakkını vermenin en iyi, hatta belki de tek yolu buymuş gibi geliyor" diyor.

'Merrily We Roll Along' ilk olarak 1981'de Broadway'de sahnelendi.

Film, Hollywood'da yapımcı olmak için eşini ve arkadaşlarını terk eden Broadway'de müzikal yapımcısı Franklin Shepard'ın öyküsünü geriye dönüşlerle anlatacak.