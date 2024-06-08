Bu eşyalar YKS'de yasak! İşte YKS sınav salonuna girmesi yasak olan eşyalar
Milyonlarca öğrenci iki günde ve üç oturumda yapılacak olan YKS sınavına giriyor. Ancak sınav kuralları gereği bazı eşyaların içeri alınması yasak. Adil ve güvenli bir sınav ortamı sağlamak için sınav malzemeleri ÖSYM tarafından veriliyor. Peki, YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar hangileri? İşte, detaylar...
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3 milyonu aşkın öğrencinin girdiği 2024 YKS sınavı için bazı eşyaların salona sokulması tamamen yasaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan listeyi sizler için haberimizde derledik. işte, 2024 YKS sınav salonuna alınmayacak, yasaklı olan eşyaların listesi...
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YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR
ÖSYM, yayınladığı başvuru kılavuzunda sınav salonuna kesinlikle alınmayacak eşyaları şu şekilde listeliyor;
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
- Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
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HANGİ EŞYALAR YKS SINAVINA ALINMAZ?
- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
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- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,
pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.