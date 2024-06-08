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        Haberler Bilgi Yaşam YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA: 2024 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

        YKS sınav giriş belgesi alma: YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        Bugün YKS sınavına girecek öğrencilerin yanında sınav giriş belgesi götürmesi gerekiyor. Üç oturum şeklimde yapılacak sınavda giriş belgesi alınması için ÖSYM AİS ekranı açıldı. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması gerekirken renkli veya renksiz seçenekleriyle çıktı alınabiliyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2024 YKS sınav giriş belgesi alma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 07:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 07:46
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        • 1

          YKS sınavına girecek öğrenciler için YKS giriş belgesi nasıl alınır sorusu hız kazandı. ÖSYM'nin web sitesinden alınacak giriş belgesinin sınava götürülmesi gerekiyor. İşte, 2024 YKS sınav giriş belgesi alma ve sorgulama ekranı...

        • 2

          YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

          8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

          YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SINAV BİNASINA ALINMAYACAK

          Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

          Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

          SINAV GİRİŞ BELGELERİNE İLİŞKİN UYARILAR

          Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

          Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

          YKS TARİHLERİ 2024

          Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        • 4

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

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