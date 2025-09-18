Bu diziler kaçmaz! 77. Emmy Ödülleri'nden zaferle dönen birbirinden başarılı yapımlar!

Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak görülen Emmy Ödülleri, 77. kez sahiplerini buldu. Bu yılın kazananları arasında hem sürükleyici dramalar hem de kahkahalarla dolu komediler yer aldı. Seyircilerin merakla beklediği törende, ödüller unutulmaz performanslara ve dikkat çekici senaryolara gitti. İşte o yapımlar!