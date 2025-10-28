Bu detaylar gözünüzden kaçıyor olabilir! Ev temizliğinde hangi eşya ne zaman temizlenmeli?

ÇARŞAF VE HAVLU TEMİZLİĞİ

Çarşaflar haftada bir yıkanmalıdır. Her gün dökülen deri hücreleri toz akarı için ideal bir besin sağlar; aksi takdirde alerji ve cilt tahrişleri oluşabilir. 60°C’de yıkamak bakterileri öldürmenin en etkili yoludur. Havlular ise haftada bir yıkanmalı, iki haftada bir değiştirilmelidir. Beyaz sirke kullanımı havluların yumuşak ve parlak kalmasını sağlar.

Kaynak: The Guardian