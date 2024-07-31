1. GASLIGHTING

Manipülatörler genellikle kendi gerçekliğinizden ve algılarınızdan şüphe duymanızı sağlamak için gaslighting'i kullanırlar. Söyledikleri veya yaptıkları şeyleri inkar ederek hafızanızı ve akıl sağlığınızı sorgulamanıza neden olabilirler. Bu taktik, güveninizi zayıflatmak ve onlara olan bağımlılığınızı artırmak için tasarlanmıştır.